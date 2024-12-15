КамАЗ расплющил легковушку в смертельном ДТП под Азовом

Posted 15 декабря, 18:26
Published 15 декабря, 18:26
Modified 15 декабря, 18:28
Updated 15 декабря, 18:28
Инцидент произошел 15 декабря в 13.10 мск. По предварительным данным, на автодороге «Ростов-Азов» 48-летний водитель автомобиля КамАЗ не выбрал безопасную дистанцию с другими участниками дорожного движения. Сообщается, что он столкнулся с легковушкой, которая ехала спереди в попутном направлении.
На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. К сожалению, до приезда медиков скончался 45-летний водитель Renault Megane. В данный момент полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.
Ранее в Ростовской области произошло страшное ДТП, в ходе которого грузовик выехал на встречку и столкнулся с легковым автомобилем.