КамАЗ расплющил легковушку в смертельном ДТП под Азовом

Инцидент произошел 15 декабря в 13.10 мск. По предварительным данным, на автодороге «Ростов-Азов» 48-летний водитель автомобиля КамАЗ не выбрал безопасную дистанцию с другими участниками дорожного движения. Сообщается, что он столкнулся с легковушкой, которая ехала спереди в попутном направлении.