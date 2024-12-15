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Posted 15 декабря, 18:26

Published 15 декабря, 18:26

Modified 15 декабря, 18:28

Updated 15 декабря, 18:28

Легковушку расплющило в смертельном ДТП под Азовом

КамАЗ расплющил легковушку в смертельном ДТП под Азовом

15 декабря 2024, 18:26
Фото: 1MI. Легковушку расплющило в смертельном ДТП под Азовом
В Ростовской области автомобиль КамАЗ влетел в Renault Megane. В страшном ДТП водитель легковушки не выжил, сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел 15 декабря в 13.10 мск. По предварительным данным, на автодороге «Ростов-Азов» 48-летний водитель автомобиля КамАЗ не выбрал безопасную дистанцию с другими участниками дорожного движения. Сообщается, что он столкнулся с легковушкой, которая ехала спереди в попутном направлении.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. К сожалению, до приезда медиков скончался 45-летний водитель Renault Megane. В данный момент полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

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Ранее в Ростовской области произошло страшное ДТП, в ходе которого грузовик выехал на встречку и столкнулся с легковым автомобилем.

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