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Posted 15 декабря, 06:10

Published 15 декабря, 06:10

Modified 15 декабря, 06:12

Updated 15 декабря, 06:12

Легковой автомобиль полностью провалился в огромную коммунальную яму в Таганроге

Легковой автомобиль полностью провалился в огромную коммунальную яму в Таганроге

15 декабря 2024, 06:10
Фото: Шедеврум. Легковой автомобиль полностью провалился в огромную коммунальную яму в Таганроге
В Таганроге водитель не заметил коммунальную яму и провалился в нее. Она оказалась такой большой, что автомобиль полностью поместился туда, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Днем 14 декабря иномарка угодила в гигантскую яму на улице Ленина в Таганроге. По словам, очевидцев канаву вырыл местный вдоканал для проведения коммунальных работ. Вероятно, водитель не заметил ремонтную зону и влетел в яму. По кадрам видно, что машину удалось вытащить только при помощи спецтехники.

Жители Ростовской области предположили, что инцидент произошел, потому что яма могла быть не огорожена: «Обычно ограждения ставят, когда уже кто-нибудь свалился. Видимо, перед тем как достать, оградили».

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Видео: Шедеврум. Легковой автомобиль полностью провалился в огромную коммунальную яму в Таганроге

А другие думают, что водитель был невнимателен за рулем и сам снес ограду: «Так видно же, что он ограждение снес. И кто же виноват?».

Ранее из-за снежной бури произошла жуткая авария на трассе Ростов-Таганрог.

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