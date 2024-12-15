Легковой автомобиль полностью провалился в огромную коммунальную яму в Таганроге

Posted 15 декабря, 06:10
Published 15 декабря, 06:10
Modified 15 декабря, 06:12
Updated 15 декабря, 06:12
Днем 14 декабря иномарка угодила в гигантскую яму на улице Ленина в Таганроге. По словам, очевидцев канаву вырыл местный вдоканал для проведения коммунальных работ. Вероятно, водитель не заметил ремонтную зону и влетел в яму. По кадрам видно, что машину удалось вытащить только при помощи спецтехники.
Жители Ростовской области предположили, что инцидент произошел, потому что яма могла быть не огорожена: «Обычно ограждения ставят, когда уже кто-нибудь свалился. Видимо, перед тем как достать, оградили».
А другие думают, что водитель был невнимателен за рулем и сам снес ограду: «Так видно же, что он ограждение снес. И кто же виноват?».
Ранее из-за снежной бури произошла жуткая авария на трассе Ростов-Таганрог.