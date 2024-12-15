Массовые отключения света пройдут в Ростове в начале недели

Posted 15 декабря, 05:26
Published 15 декабря, 05:26
Modified 15 декабря, 05:28
Updated 15 декабря, 05:28
В понедельник, 16 декабря, обесточат дома № 316, 316/2, 318, 318/1, 320, 320А, 322А на проспекте 40 лет Победы, № 2/1 на улице Добровольского. Там света не будет с 09.00 до 17.00 мск, как и в СТ «Жмечужина», РСМ «Товарищ», «Дружба», «Росинка», «Северная Ривьера» и «Красный Аксай».
С 10.00 до 15.00 мск без электричества останутся жители проспекта Чехова, 9-25, 26-36 и улицы Петровской, 2. На час дольше, с 10.00 до 16.00 мск, аналогичная ситуация будет на улице Долгожданной (дома № 28-30), Лесной (№ 61-121, 62-66, 86-116, 94/280, 96/287А), Лучевой (№ 73-123, 78-108), Мадояна (№ 240-314, 245Б, 247-323), Пархоменко (№ 1-5, 40-48), Песчанокопской (№ 57-125, 58-120), Предботанической (№ 24-76, 141А, 141-201), Сормовской (№ 127-197, 136-220, 220Б, 178/86), Целинной (№ 34-48, 35-45, 47А, 49А, 51А, 53А, 55А, 57А, 59А, 61А).
В период с 09.00 до 12.00 мск энергоснабжение ограничат на улице 339-й Стрелковой Дивизии, 23В, 23А, 25/1, 23/2, 23, 21, 23/1, 21/1, 16, 25, 23/3. С 13.00 до 15.00 мск будет повторное отключение по этим адресам, кроме дома № 23В.
На следующий день, 17 декабря, подачу электричества прекратят на улице Еременко, 52, 54/2, 56, 54 и 50 — с 09.00 до 12.00 мск и с 13.00 до 15.00 мск.
Дольше всего света не будет в домах № 7-9, 18-52 на проспекте Шолохова, № 1-3, 2-4 на улице Цеховой, № 1-11, 2-12 на Добролюбова, № 1-21, 2-14 на Писарева, № 5-39 на Ченцова, № 79-83, 50-74 на 2-й Линии, № 43-65А, 26-36, 44-48 на Верхненольной, № 24/12 на Каяни, № 4, 6, 6А, 6/1, 10, 12, 14, 16 на Ларина, № 3 и 3/1 на Герасименко, № 13, 15, 15/1, 17 на Погодина, № 37 на Текучева, № 33-91, 16-94 на Черепахина, № 67-185, 46-146 на Катаева, № 15-103, 32-128 на Варфоломеева.
В это же время обесточат дома в переулке Ашхабадском, 12, 14; Приволжском, 4-40, 1-13; переулке 1-м, 1-39, 2-40; переулке 2-м, 1-21, 2-16; Ученическом. 1-23, 2-20; Скрыпкина, 1-23, 2-28; на улице Малюгиной, 3-13, 21-83, 4-68; Филимоновской, 1-19, 35-37, 2-18; Эстонской, 1-49; Сиверса, 21, 25А, 12Е, 14-16, 22, 24, 28А, 30; Народного Ополчения, 65.
Ранее массовые отключения в донской столице провели 9 и 10 декабря.