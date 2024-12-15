Массовые отключения света пройдут в Ростове в начале недели

Дольше всего света не будет в домах № 7-9, 18-52 на проспекте Шолохова, № 1-3, 2-4 на улице Цеховой, № 1-11, 2-12 на Добролюбова, № 1-21, 2-14 на Писарева, № 5-39 на Ченцова, № 79-83, 50-74 на 2-й Линии, № 43-65А, 26-36, 44-48 на Верхненольной, № 24/12 на Каяни, № 4, 6, 6А, 6/1, 10, 12, 14, 16 на Ларина, № 3 и 3/1 на Герасименко, № 13, 15, 15/1, 17 на Погодина, № 37 на Текучева, № 33-91, 16-94 на Черепахина, № 67-185, 46-146 на Катаева, № 15-103, 32-128 на Варфоломеева.