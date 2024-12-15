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Posted 15 декабря, 13:52

Published 15 декабря, 13:52

Modified 15 декабря, 13:54

Updated 15 декабря, 13:54

Страница Сергея ВКонтакте

На соревнованиях в Ростове скончался чемпион мира по пауэрлифтингу. Что случилось?

15 декабря 2024, 13:52
Фото: Сергей Стародубский. https://vk.com/svstar105
. Страница Сергея ВКонтакте

На соревнованиях в Ростове скончался чемпион мира по пауэрлифтингу

Чемпион мира по пауэрлифтингу Сергей Стародубский ушел из жизни во время соревнований в Ростове-на-Дону. Медики на протяжении часа пытались спасти спортсмена, однако оказались бессильны, сообщает издание The Voice Mag со ссылкой на слова друга чемпиона.

Сообщается, что 46-летний Сергей скончался во время соревнований в рамках кубка Европы WPC по жиму лежа без экипировки. Турнир проходил в период с 14 по 15 декабря в донской столице.

По словам друга чемпиона, Сергей занимался силовым спортом на протяжении 30 лет, однако два года назад перенес операцию на сердце. После того, как спортсмен вышел на помост, ему внезапно стало плохо. Через некоторое время приехала скорая помощь. Врачи на протяжении часа пытались спасти Сергея Стародубского, однако, к сожалению, им этого не удалось.

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Ранее стало известно, что во время одного из выступлений скончался цирковой артист. Он передвигался на велосипеде без руля по тросу, расположенному на высоте почти пяти метров, но, к сожалению, потерял управление. После этого следователи возбудили уголовное дело и нашли виновного.

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