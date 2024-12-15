На соревнованиях в Ростове скончался чемпион мира по пауэрлифтингу. Что случилось?

По словам друга чемпиона, Сергей занимался силовым спортом на протяжении 30 лет, однако два года назад перенес операцию на сердце. После того, как спортсмен вышел на помост, ему внезапно стало плохо. Через некоторое время приехала скорая помощь. Врачи на протяжении часа пытались спасти Сергея Стародубского, однако, к сожалению, им этого не удалось.