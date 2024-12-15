Обожженное до неузнаваемости тело нашли на месте пожара в Ростове в заброшке

Posted 15 декабря, 07:34
Published 15 декабря, 07:34
Modified 15 декабря, 07:36
Updated 15 декабря, 07:36
Сообщается, что в 01.47 мск поступило сообщение о возгорании в заброшенном здании, расположенном по адресу Горького, 24. Вскоре, в 01.54 мск, на место происшествия прибыли пожарные и начали тушить огонь. Пожар удалось ликвидировать на площади 50 квадратных метров.
Внутри здания было найдено тело человека, который не подавал признаков жизни. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося. Также устанавливаются личность и пол погибшего.
Ранее стало известно об инциденте, в ходе которого пожилая женщина с болезнью Альцгеймера устроила пожар в собственном доме.