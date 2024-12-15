Обожженное до неузнаваемости тело нашли на месте пожара в Ростове в заброшке

Сообщается, что в 01.47 мск поступило сообщение о возгорании в заброшенном здании, расположенном по адресу Горького, 24. Вскоре, в 01.54 мск, на место происшествия прибыли пожарные и начали тушить огонь. Пожар удалось ликвидировать на площади 50 квадратных метров.