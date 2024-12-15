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Posted 15 декабря, 07:34

Published 15 декабря, 07:34

Modified 15 декабря, 07:36

Updated 15 декабря, 07:36

Обожженное тело нашли на месте пожара в Ростове в заброшенном доме

Обожженное до неузнаваемости тело нашли на месте пожара в Ростове в заброшке

15 декабря 2024, 07:34
Фото: Изображение Midjourney. Обожженное тело нашли на месте пожара в Ростове в заброшенном доме
Пожар унес жизнь человека, который находился в заброшенном доме в центре Ростова. Инцидент произошел в ночь на 15 декабря, информирует МЧС региона.

Сообщается, что в 01.47 мск поступило сообщение о возгорании в заброшенном здании, расположенном по адресу Горького, 24. Вскоре, в 01.54 мск, на место происшествия прибыли пожарные и начали тушить огонь. Пожар удалось ликвидировать на площади 50 квадратных метров.

Внутри здания было найдено тело человека, который не подавал признаков жизни. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося. Также устанавливаются личность и пол погибшего.

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Ранее стало известно об инциденте, в ходе которого пожилая женщина с болезнью Альцгеймера устроила пожар в собственном доме.

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