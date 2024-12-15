Появились кадры общежития с трещиной в центре Ростова

Posted 15 декабря, 17:20
Published 15 декабря, 17:20
Modified 15 декабря, 17:32
Updated 15 декабря, 17:32
Ранее в соцсетях сообщали, что в общежитии отошла стена. Согласно данным очевидцев, в связи с инцидентом жителей здания эвакуировали.
Корреспондент RostovGazeta, оказавшийся на месте происшествия, сообщил, что возле одного из подъездов общежития стоит карета скорой помощи. Также сообщается о толпе людей возле дома.
Другой телеграмм-канал сообщает об эвакуации жителей:
«Во втором подъезде по стене пошла трещина, жильцов эвакуировали. На месте администрация и оперативные службы — принимают решение», — говорится в источнике.
Добавим, что официальных комментариев на этот счет пока не дали. Подробности инцидента пока не сообщаются.
Ранее появилось видео, на котором штормовой ветер разносит части разрушающегося общежития на Нариманова. Подробная информация — в хронике RostovGazeta.