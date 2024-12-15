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Posted 15 декабря, 17:20

Published 15 декабря, 17:20

Modified 15 декабря, 17:32

Updated 15 декабря, 17:32

Появились кадры разрушающегося общежития в центре Ростова

Появились кадры общежития с трещиной в центре Ростова

15 декабря 2024, 17:20
Фото: rostovgazeta.ru. Появились кадры разрушающегося общежития в центре Ростова
Жильцов общежития в Ростове-на-Дону по адресу Чехова, 94в напугали вечером 15 декабря. Тг-каналы сообщили, что в здании разошлись стены. Кадры с места события появились в телеграмм-каналах «Тютина» и «Это Ростов».

Ранее в соцсетях сообщали, что в общежитии отошла стена. Согласно данным очевидцев, в связи с инцидентом жителей здания эвакуировали.

Корреспондент RostovGazeta, оказавшийся на месте происшествия, сообщил, что возле одного из подъездов общежития стоит карета скорой помощи. Также сообщается о толпе людей возле дома.

Появились кадры общежития с трещиной в центре РостоваПоявились кадры общежития с трещиной в центре Ростова
Появились кадры общежития с трещиной в центре РостоваПоявились кадры общежития с трещиной в центре Ростова
Появились кадры общежития с трещиной в центре РостоваПоявились кадры общежития с трещиной в центре Ростова
Появились кадры общежития с трещиной в центре Ростова. Фото: rostovgazeta.ru

Другой телеграмм-канал сообщает об эвакуации жителей:

«Во втором подъезде по стене пошла трещина, жильцов эвакуировали. На месте администрация и оперативные службы — принимают решение», — говорится в источнике.

Добавим, что официальных комментариев на этот счет пока не дали. Подробности инцидента пока не сообщаются.

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Фото: ТГ "Это Ростов"

Ранее появилось видео, на котором штормовой ветер разносит части разрушающегося общежития на Нариманова. Подробная информация — в хронике RostovGazeta.

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