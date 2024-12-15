Появились кадры общежития с трещиной в центре Ростова

Жильцов общежития в Ростове-на-Дону по адресу Чехова, 94в напугали вечером 15 декабря. Тг-каналы сообщили, что в здании разошлись стены. Кадры с места события появились в телеграмм-каналах «Тютина» и «Это Ростов».

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