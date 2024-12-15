Пожарные тушили вчетвером: Ford Focus сгорел на трассе в Ростовской области

Posted 15 декабря, 14:48
Published 15 декабря, 14:48
Modified 15 декабря, 14:48
Updated 15 декабря, 14:48
Сообщается, что 15 декабря в 12.19 мск в пожарную службу поступила информация о возгорании иномарки. Инцидент произошел на автодороге «Волгодонск -Цимлянск». Вскоре на место происшествия прибыли четверо пожарных на спецмашине и начали тушить огонь.
По словам очевидцев, все произошло на кольце на подъезде к Цимлянску.
Подробности о происшествии и информацию о возможных пострадавших в МЧС Ростовской области пока не сообщили.
Ранее появилась информация о пожаре в заброшенном здании в центре Ростова-на-Дону.
До этого стало известно об инциденте, в ходе которого пожилая женщина с болезнью Альцгеймера устроила пожар в собственном доме.