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Posted 15 декабря, 14:48

Published 15 декабря, 14:48

Modified 15 декабря, 14:48

Updated 15 декабря, 14:48

Ford Focus сгорел на трассе в Ростовской области

Пожарные тушили вчетвером: Ford Focus сгорел на трассе в Ростовской области

15 декабря 2024, 14:48
Фото: 1MI. Ford Focus сгорел на трассе в Ростовской области

Ford Focus сгорел на трассе в Ростовской области

На автодороге в Ростовской области загорелся автомобиль марки Ford Focus. Об этом информирует МЧС региона.

Сообщается, что 15 декабря в 12.19 мск в пожарную службу поступила информация о возгорании иномарки. Инцидент произошел на автодороге «Волгодонск -Цимлянск». Вскоре на место происшествия прибыли четверо пожарных на спецмашине и начали тушить огонь.

По словам очевидцев, все произошло на кольце на подъезде к Цимлянску.

Подробности о происшествии и информацию о возможных пострадавших в МЧС Ростовской области пока не сообщили.

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Ранее появилась информация о пожаре в заброшенном здании в центре Ростова-на-Дону.

До этого стало известно об инциденте, в ходе которого пожилая женщина с болезнью Альцгеймера устроила пожар в собственном доме.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#МЧС#Спасатели#Автомобиль#Инцидент
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