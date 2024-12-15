Пожарные тушили вчетвером: Ford Focus сгорел на трассе в Ростовской области

Сообщается, что 15 декабря в 12.19 мск в пожарную службу поступила информация о возгорании иномарки. Инцидент произошел на автодороге «Волгодонск -Цимлянск». Вскоре на место происшествия прибыли четверо пожарных на спецмашине и начали тушить огонь.