Резкое потепление до +9 градусов придет в Ростов после морозов и метелей

Posted 15 декабря, 11:45
Published 15 декабря, 11:45
Modified 15 декабря, 11:48
Updated 15 декабря, 11:48
На смену морозу и метели в город придет потепление и дожди. В понедельник, 16 декабря, столбик термометра поднимется выше нуля. Сначала до +1…+2 градусов, а к ночи даже до +5. Вечером начнется дождь, местами переходящий в снег. Однако из-за теплой погоды снежинки будут моментально таять.
Аналогичную погоду обещают и во вторник. Дождь со снегом продолжит идти с полудня до поздней ночи. На улице при этом станет еще теплее: около +4…+5 днем и до +6 — вечером.
В среду, 18 декабря, немного похолодает, до +2…+4 градусов. Осадки ожидаются весь день и прекратятся только к вечеру. На этом дождь со снегом прекратятся. В четверг будет пасмурная погода, но при этом потеплеет еще на пару градусов. А в пятницу прогнозируют солнечный ясный день и температуру до +9 градусов.