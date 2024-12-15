Резкое потепление до +9 градусов придет в Ростов после морозов и метелей

В среду, 18 декабря, немного похолодает, до +2…+4 градусов. Осадки ожидаются весь день и прекратятся только к вечеру. На этом дождь со снегом прекратятся. В четверг будет пасмурная погода, но при этом потеплеет еще на пару градусов. А в пятницу прогнозируют солнечный ясный день и температуру до +9 градусов.