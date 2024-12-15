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Posted 15 декабря, 11:45

Published 15 декабря, 11:45

Modified 15 декабря, 11:48

Updated 15 декабря, 11:48

Стало известно, какая погода будет в середине декабря в Ростове

Резкое потепление до +9 градусов придет в Ростов после морозов и метелей

15 декабря 2024, 11:45
Фото: 1MI. Стало известно, какая погода будет в середине декабря в Ростове

После метели в Ростове потеплеет до +9 градусов и придут мощные ливни

За две недели до Нового года в столице Ростовской области ожидается совсем не зимняя погода. Подробный прогноз на период с 16 по 20 числа размещен на сайте «Яндекс.Погоды».

На смену морозу и метели в город придет потепление и дожди. В понедельник, 16 декабря, столбик термометра поднимется выше нуля. Сначала до +1…+2 градусов, а к ночи даже до +5. Вечером начнется дождь, местами переходящий в снег. Однако из-за теплой погоды снежинки будут моментально таять.

Аналогичную погоду обещают и во вторник. Дождь со снегом продолжит идти с полудня до поздней ночи. На улице при этом станет еще теплее: около +4…+5 днем и до +6 — вечером.

В среду, 18 декабря, немного похолодает, до +2…+4 градусов. Осадки ожидаются весь день и прекратятся только к вечеру. На этом дождь со снегом прекратятся. В четверг будет пасмурная погода, но при этом потеплеет еще на пару градусов. А в пятницу прогнозируют солнечный ясный день и температуру до +9 градусов.

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#Евгения Волкова#Погода#Прогноз#Снег#Ростов#Температура#Дождь#Солнце#Декабрь#Пасмурно
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