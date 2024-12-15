Стало известно, где в Ростовской области можно купить яйца дешевле

Posted 15 декабря, 15:18
Published 15 декабря, 15:18
Modified 15 декабря, 15:18
Updated 15 декабря, 15:18
Согласно данным, в ноябре 2024 цены выросли цены на многие категории продуктов по сравнению с 2023. Наибольшее влияние на продовольственную инфляцию оказало среди прочих товаров и сливочное масло. Также сообщается, что в период с октября 2024 по ноябрь 2024 цены куриные яйца подорожали почти на 4%. Несмотря на это, по отношению к декабрю 2023 их стоимость упала на 26%.
Кроме этого, Ростовстат опубликовал информацию о средних ценах на яйца в ряде городов Ростовской области. Так, за 10 штук в Ростове-на-Дону продавцы берут примерно 110,86 рубля рублей. Самые дешевые яйца — в Волгодонске (в среднем около 96 рублей). Чуть дороже десяток оказался в Сальске — 101,37 рубля, в Миллерово — 106,11 рубля. В Шахтах средняя стоимость яиц достигла 113,04 рубля, а в Таганроге почти 115 рублей.
Напомним, что в прошлом году ростовчане жаловались на высокие цены на яйца. Пользователи в Сети сообщали, что стоимость десяти штук в продуктовых магазинах доходила до 220 рублей. После массовых жалоб ростовчан на цены на яйца президент Владимир Путин принес извинения.