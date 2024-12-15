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Posted 15 декабря, 15:18

Published 15 декабря, 15:18

Modified 15 декабря, 15:18

Updated 15 декабря, 15:18

Стало известно, где в Ростовской области можно купить яйца дешевле

Стало известно, где в Ростовской области можно купить яйца дешевле

15 декабря 2024, 15:18
Фото: rostovgazeta.ru. Стало известно, где в Ростовской области можно купить яйца дешевле

Яйца в Ростовской области подешевели на четверть в 2024 году

За 2024 год в Ростовской области упали цены на куриные яйца. Часть других видов товаров сильно подорожала. Об этом сообщил Ростовстат.

Согласно данным, в ноябре 2024 цены выросли цены на многие категории продуктов по сравнению с 2023. Наибольшее влияние на продовольственную инфляцию оказало среди прочих товаров и сливочное масло. Также сообщается, что в период с октября 2024 по ноябрь 2024 цены куриные яйца подорожали почти на 4%. Несмотря на это, по отношению к декабрю 2023 их стоимость упала на 26%.

Кроме этого, Ростовстат опубликовал информацию о средних ценах на яйца в ряде городов Ростовской области. Так, за 10 штук в Ростове-на-Дону продавцы берут примерно 110,86 рубля рублей. Самые дешевые яйца — в Волгодонске (в среднем около 96 рублей). Чуть дороже десяток оказался в Сальске — 101,37 рубля, в Миллерово — 106,11 рубля. В Шахтах средняя стоимость яиц достигла 113,04 рубля, а в Таганроге почти 115 рублей.

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Напомним, что в прошлом году ростовчане жаловались на высокие цены на яйца. Пользователи в Сети сообщали, что стоимость десяти штук в продуктовых магазинах доходила до 220 рублей. После массовых жалоб ростовчан на цены на яйца президент Владимир Путин принес извинения.

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