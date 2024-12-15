Стало известно, где в Ростовской области можно купить яйца дешевле

Согласно данным, в ноябре 2024 цены выросли цены на многие категории продуктов по сравнению с 2023. Наибольшее влияние на продовольственную инфляцию оказало среди прочих товаров и сливочное масло. Также сообщается, что в период с октября 2024 по ноябрь 2024 цены куриные яйца подорожали почти на 4%. Несмотря на это, по отношению к декабрю 2023 их стоимость упала на 26%.