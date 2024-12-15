Стена отошла в общежитии на Чехова в Ростове. Что сейчас там происходит?

Posted 15 декабря, 16:57
Published 15 декабря, 16:57
Modified 15 декабря, 17:37
Updated 15 декабря, 17:37
Сообщается, что инцидент произошел на улице Чехова, 94в. По данным источника, в общежитии отошла стена. Сейчас жителей здания временно эвакуируют в спортзал школы, которая расположена по соседству.
Добавим, что официальных комментариев из-за происшествия пока не поступало. Подробности инцидента пока неизвестны. На снимках с места, где находится здание, видно, как возле общежития образовалась толпа людей. На другой фотографии от очевидцев заметно, что под зданием стоит карета скорой помощи.
Ранее появилась информация о том, что часть аварийного здания в общежитии на Нариманова обрушилась.
Подробнее — в хронике RostovGazeta.