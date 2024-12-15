Стена отошла в общежитии на Чехова в Ростове. Что сейчас там происходит?

Добавим, что официальных комментариев из-за происшествия пока не поступало. Подробности инцидента пока неизвестны. На снимках с места, где находится здание, видно, как возле общежития образовалась толпа людей. На другой фотографии от очевидцев заметно, что под зданием стоит карета скорой помощи.