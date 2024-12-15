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Posted 15 декабря, 16:57

Published 15 декабря, 16:57

Modified 15 декабря, 17:37

Updated 15 декабря, 17:37

Телеграмм-канал «Тютина»

Стена отошла в общежитии на Чехова в Ростове. Что сейчас там происходит?

15 декабря 2024, 16:57
Фото: rostovgazeta.ru. Телеграмм-канал «Тютина»

Стена отошла в общежитии на Чехова в Ростове

Общежитие в центре Ростова начало разрушаться. Об этом сообщили в телеграмм-канале «Тютина».

Сообщается, что инцидент произошел на улице Чехова, 94в. По данным источника, в общежитии отошла стена. Сейчас жителей здания временно эвакуируют в спортзал школы, которая расположена по соседству.

Добавим, что официальных комментариев из-за происшествия пока не поступало. Подробности инцидента пока неизвестны. На снимках с места, где находится здание, видно, как возле общежития образовалась толпа людей. На другой фотографии от очевидцев заметно, что под зданием стоит карета скорой помощи.

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Ранее появилась информация о том, что часть аварийного здания в общежитии на Нариманова обрушилась.

Подробнее — в хронике RostovGazeta.

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#Милана Белкина#Видео#Ростов-на-Дону#Эвакуация#ЧП#Шторм#Общежитие#Ростов#Здания
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