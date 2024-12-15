Температурные качели и штормовой ветер прогнозируют в Ростовской области

Posted 15 декабря, 19:04
Published 15 декабря, 19:04
Modified 15 декабря, 19:04
Updated 15 декабря, 19:04
В понедельник, 16 декабря, в Ростове погода начнет меняться со снежной на дождливую. Воздух в этот день прогреется до -3…+2 градусов ночью, а днем — до +2…+4. Ветер — порывистый — до 15 метров в секунду. Гидрометцентр также предупредил автомобилистов о гололедице на дорогах Ростова.
По области в этот день осадки будут в основном незначительные, лишь в некоторых районах в северной и восточной частях региона ожидается метель. Порывы западного ветра дойдут до 18 метров в секунду.
На следующий день, 17 декабря, Ростов накроет мокрый снег с дождем. Вместе с этим в донской столице снова ожидается гололедица, а также западный ветер с порывами вплоть до 15…20 метров в секунду. Температура будет 0…+2 до +2…+4 градусов.
А вот в некоторых районах в южной и восточной частях Ростовской области западный ветер усилится до 24 метров в секунду. Температура ночью может дойти до -4 градусов, а днем — до +5.