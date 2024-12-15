Температурные качели и штормовой ветер прогнозируют в Ростовской области

В понедельник, 16 декабря, в Ростове погода начнет меняться со снежной на дождливую. Воздух в этот день прогреется до -3…+2 градусов ночью, а днем — до +2…+4. Ветер — порывистый — до 15 метров в секунду. Гидрометцентр также предупредил автомобилистов о гололедице на дорогах Ростова.