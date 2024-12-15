Ураганный ветер до 100 км/ч накроет Ростовскую область

Posted 15 декабря, 16:01
Published 15 декабря, 16:01
Modified 15 декабря, 16:02
Updated 15 декабря, 16:02
С начала недели, 16 декабря, и до среды, 18 декабря, в Ростовской области ветер будет бушевать со скоростью от 15 до 20 метров в секунду. В некоторых районах порывы будут достигать 25 метров в секунду, а на отдельных участках реки Дон, в Таганрогском заливе и в северо-восточной части Азовского моря — вплоть до 28 метров в секунду.
Отметим, что, согласно шкале Бофорта, ветер со скоростью свыше 28 метров в секунду может считаться ураганным. Явление случается крайне редко и может вызывать огромные разрушения, серьёзно повреждены зданий, строений и домов, ветер может вырывать деревья с корнями.
Также из-за морозов дороги в регионе покроются гололедом. Жителей Ростовской области ждет изморозь и налипание снега.
Помимо этого, поднимется уровень воды вблизи Таганрога, Ростова-на-Дону, Азова и Аксая.
МЧС предупреждает жителей Ростовской области о том, что необходимо соблюдать бдительность, стараться не находиться у линий электропередач и деревьев. Также из-за непогоды опасность могут создать рекламные щиты и витрины.
До этого синоптики рассказали о резком потеплении в Ростовской области после череды морозов и метелей.