Ураганный ветер до 100 км/ч накроет Ростовскую область

С начала недели, 16 декабря, и до среды, 18 декабря, в Ростовской области ветер будет бушевать со скоростью от 15 до 20 метров в секунду. В некоторых районах порывы будут достигать 25 метров в секунду, а на отдельных участках реки Дон, в Таганрогском заливе и в северо-восточной части Азовского моря — вплоть до 28 метров в секунду.