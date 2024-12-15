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Posted 15 декабря, 16:01

Published 15 декабря, 16:01

Modified 15 декабря, 16:02

Updated 15 декабря, 16:02

Ветер усилится до 100 км/ч в Ростовской области

Ураганный ветер до 100 км/ч накроет Ростовскую область

15 декабря 2024, 16:01
Фото: 1MI. Ветер усилится до 100 км/ч в Ростовской области

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области на три дня из-за ветра

В ближайшие несколько дней Ростовскую область накроет опасная непогода. В связи с этим сотрудники регионального МЧС объявили о штормовом предупреждении.

С начала недели, 16 декабря, и до среды, 18 декабря, в Ростовской области ветер будет бушевать со скоростью от 15 до 20 метров в секунду. В некоторых районах порывы будут достигать 25 метров в секунду, а на отдельных участках реки Дон, в Таганрогском заливе и в северо-восточной части Азовского моря — вплоть до 28 метров в секунду.

Отметим, что, согласно шкале Бофорта, ветер со скоростью свыше 28 метров в секунду может считаться ураганным. Явление случается крайне редко и может вызывать огромные разрушения, серьёзно повреждены зданий, строений и домов, ветер может вырывать деревья с корнями.

Также из-за морозов дороги в регионе покроются гололедом. Жителей Ростовской области ждет изморозь и налипание снега.

Помимо этого, поднимется уровень воды вблизи Таганрога, Ростова-на-Дону, Азова и Аксая.

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МЧС предупреждает жителей Ростовской области о том, что необходимо соблюдать бдительность, стараться не находиться у линий электропередач и деревьев. Также из-за непогоды опасность могут создать рекламные щиты и витрины.

До этого синоптики рассказали о резком потеплении в Ростовской области после череды морозов и метелей.

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