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Posted 15 декабря, 11:58

Published 15 декабря, 11:58

Modified 15 декабря, 12:00

Updated 15 декабря, 12:00

В Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера

В Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера

15 декабря 2024, 11:58
Фото: Шедеврум.
В Керченском проливе потерпели бедствие два танкера. Один из них ушел ко дну, сообщают МЧС России.

Спасательные службы сообщили, что из-за плохой погоды грузовое судно «Волгонефть 212» в Керченском проливе было повреждено. На момент аварии на борту находились 13 моряков.

Через некоторое время в МЧС появилась информация о втором танкере «Волгонефть 239», который также получил повреждения. На его борту 14 находились человек и продукты нефти. В данный момент в ликвидации последствий участвуют пять десятков специалистов и 11 единиц техники.

В итоге стало известно, что первый танкер сел на мель, а второй — лег в дрейф.

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Об огромном черном нефтяном пятне сообщил телеграмм-канал Mash. Отмечается, что из резервуаров вытекло четыре тонны вещества.

В данный момент ведется операция по спасению моряков с судна «Волгонефть 239».

К сожалению, один из 13 моряков, которых достали с танкера «Волгонефть 212», погиб, информирует МЧС России

Ранее поставка теплоходов «Метеор» в Ростовскую область была отложена из-за санкций.

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