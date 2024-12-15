В Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера

Posted 15 декабря, 11:58
Published 15 декабря, 11:58
Modified 15 декабря, 12:00
Updated 15 декабря, 12:00
Спасательные службы сообщили, что из-за плохой погоды грузовое судно «Волгонефть 212» в Керченском проливе было повреждено. На момент аварии на борту находились 13 моряков.
Через некоторое время в МЧС появилась информация о втором танкере «Волгонефть 239», который также получил повреждения. На его борту 14 находились человек и продукты нефти. В данный момент в ликвидации последствий участвуют пять десятков специалистов и 11 единиц техники.
В итоге стало известно, что первый танкер сел на мель, а второй — лег в дрейф.
Об огромном черном нефтяном пятне сообщил телеграмм-канал Mash. Отмечается, что из резервуаров вытекло четыре тонны вещества.
В данный момент ведется операция по спасению моряков с судна «Волгонефть 239».
К сожалению, один из 13 моряков, которых достали с танкера «Волгонефть 212», погиб, информирует МЧС России
Ранее поставка теплоходов «Метеор» в Ростовскую область была отложена из-за санкций.