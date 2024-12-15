В МЧС региона сделали заявления из-за расхождения стен в общежитии в Ростове

Ранее в соцсетях сообщили, что в общежитии отошла стена, в связи с чем жителей дома эвакуируют в спортзал соседней школы. На кадрах, опубликованных ранее, видно, как возле одного из подъездов образовалась толпа людей, а рядом стоит карета скорой помощи.