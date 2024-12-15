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Posted 15 декабря, 17:40

Published 15 декабря, 17:40

Modified 15 декабря, 17:42

Updated 15 декабря, 17:42

В МЧС региона сделали заявления из-за расхождения стен в общежитии в Ростове

В МЧС региона сделали заявления из-за расхождения стен в общежитии в Ростове

15 декабря 2024, 17:40
Фото: rostovgazeta.ru. В МЧС региона сделали заявления из-за расхождения стен в общежитии в Ростове
В соцсетях вечером 15 декабря появилась информация о том, что здание общежития в Ростове-на-Дону на улице Чехова, 94в начало обрушаться. В пресс-службе МЧС прокомментировали данный инцидент.

Ранее в соцсетях сообщили, что в общежитии отошла стена, в связи с чем жителей дома эвакуируют в спортзал соседней школы. На кадрах, опубликованных ранее, видно, как возле одного из подъездов образовалась толпа людей, а рядом стоит карета скорой помощи.

Несмотря на это, в МЧС сообщили, что эвакуации и расселения не будет, а жильцы могут вернуться по домам. Уточняется, что угрозы обрушения нет.

Кирпич упал с крыши здания рядом с матерью и ребенком в центре Ростова-на-Дону
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Фото: rostovgazeta.ru

Совсем иначе обернулся инцидент с общежитием на Нариманова, которое частично обрушилось в январе 2024 года. Людей успели эвакуировать. Подробная информация — в хронике RostovGazeta.

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