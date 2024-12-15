В МЧС региона сделали заявления из-за расхождения стен в общежитии в Ростове

Posted 15 декабря, 17:40
Published 15 декабря, 17:40
Modified 15 декабря, 17:42
Updated 15 декабря, 17:42
Ранее в соцсетях сообщили, что в общежитии отошла стена, в связи с чем жителей дома эвакуируют в спортзал соседней школы. На кадрах, опубликованных ранее, видно, как возле одного из подъездов образовалась толпа людей, а рядом стоит карета скорой помощи.
Несмотря на это, в МЧС сообщили, что эвакуации и расселения не будет, а жильцы могут вернуться по домам. Уточняется, что угрозы обрушения нет.
Совсем иначе обернулся инцидент с общежитием на Нариманова, которое частично обрушилось в январе 2024 года. Людей успели эвакуировать. Подробная информация — в хронике RostovGazeta.