В Ростове-на-Дону на Западном эвакуировали ТЦ «Талер». Что произошло?

Posted 15 декабря, 09:16
Published 15 декабря, 09:16
Modified 15 декабря, 09:18
Updated 15 декабря, 09:18
Утром 15 декабря в донской столице вывели людей из здания торгового центра «Талер», который расположен на Зорге, 33. Как сообщают очевидцы, в одном из помещений произошло задымление.
На видео, которое предоставили очевидцы, видно, как толпа людей спускается по эскалатору и покидает торговый центр под звуки речевого оповещения. Некоторые из них остаются у входа ТЦ, а остальные — расходятся в разные стороны.
Добавим, что официальных комментариев по этому поводу еще нет. Подробности инцидента уточняются.
Ранее появилась информация о том, что эвакуировали торговый центр «Астор» в центре Ростова.
До этого вывели постояльцев элитного отеля Marins Park Hotel на Буденновском. Им пришлось стоять на улице около часа.