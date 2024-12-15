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Posted 15 декабря, 09:16

Published 15 декабря, 09:16

Modified 15 декабря, 09:18

Updated 15 декабря, 09:18

В Ростове-на-Дону на Западном эвакуировали ТЦ «Талер». Что произошло?

В Ростове-на-Дону на Западном эвакуировали ТЦ «Талер». Что произошло?

15 декабря 2024, 09:16
Фото: 1MI. В Ростове-на-Дону на Западном эвакуировали ТЦ «Талер». Что произошло?

В Ростове-на-Дону на Западном эвакуировали ТЦ «Талер» 15 декабря

В Ростове-на-Дону произошла эвакуация торгового центра «Талер» на Западном. Об этом RostovGazeta сообщили очевидцы.

Утром 15 декабря в донской столице вывели людей из здания торгового центра «Талер», который расположен на Зорге, 33. Как сообщают очевидцы, в одном из помещений произошло задымление.

На видео, которое предоставили очевидцы, видно, как толпа людей спускается по эскалатору и покидает торговый центр под звуки речевого оповещения. Некоторые из них остаются у входа ТЦ, а остальные — расходятся в разные стороны.

Добавим, что официальных комментариев по этому поводу еще нет. Подробности инцидента уточняются.

В Ростове на Буденновском эвакуировали отель Marins Park Hotel. Что там произошло?
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Ранее появилась информация о том, что эвакуировали торговый центр «Астор» в центре Ростова.

До этого вывели постояльцев элитного отеля Marins Park Hotel на Буденновском. Им пришлось стоять на улице около часа.

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