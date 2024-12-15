В Ростове-на-Дону развернули оперштаб после крушения танкеров в Керчи

Posted 15 декабря, 15:44
Published 15 декабря, 15:44
Modified 15 декабря, 15:46
Updated 15 декабря, 15:46
Сообщается, что 15 декабря в связи с непогодой в Черном море произошло крушение двух танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». На каждом из них на тот момент находились команды моряков: 15 и 14 человек. В результате инцидента произошел разлив продуктов нефти в море. Сейчас с последствиями борются сотрудники Морской спасательной службы, а также силы МЧС РФ.
Была организована спасательная операция. К суднам направлены буксиры и два вертолета, с помощью которых проводится эвакуация людей. Однако позднее стало известно, что операция по спасению экипажа танкера «Волгонефть 239» приостановлена. Причина — плохие погодные условия и темное время суток. BAZA сообщает, что капитан танкера и спасатели приняли решение отложить операцию на утро. Спасатели надеются, что погода к утру нормализуется.
Также выяснилось, что из-за плохих погодных условий работа Керченской переправы временно остановлена.