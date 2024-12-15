В Ростове-на-Дону развернули оперштаб после крушения танкеров в Керчи

Сообщается, что 15 декабря в связи с непогодой в Черном море произошло крушение двух танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». На каждом из них на тот момент находились команды моряков: 15 и 14 человек. В результате инцидента произошел разлив продуктов нефти в море. Сейчас с последствиями борются сотрудники Морской спасательной службы, а также силы МЧС РФ.