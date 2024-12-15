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Posted 15 декабря, 15:44

Published 15 декабря, 15:44

Modified 15 декабря, 15:46

Updated 15 декабря, 15:46

В Ростове-на-Дону развернули оперштаб после крушения танкеров в Керчи

В Ростове-на-Дону развернули оперштаб после крушения танкеров в Керчи

15 декабря 2024, 15:44
Фото: morflot.gov.ru. В Ростове-на-Дону развернули оперштаб после крушения танкеров в Керчи
Сейчас предпринимаются шаги для устранения разлива нефтепродуктов. Руководство координирует действия через оперштаб, который был создан в Ростове-на-Дону на базе Азовского морского порта. Об этом информирует Росморречфлот.

Сообщается, что 15 декабря в связи с непогодой в Черном море произошло крушение двух танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». На каждом из них на тот момент находились команды моряков: 15 и 14 человек. В результате инцидента произошел разлив продуктов нефти в море. Сейчас с последствиями борются сотрудники Морской спасательной службы, а также силы МЧС РФ.

Была организована спасательная операция. К суднам направлены буксиры и два вертолета, с помощью которых проводится эвакуация людей. Однако позднее стало известно, что операция по спасению экипажа танкера «Волгонефть 239» приостановлена. Причина — плохие погодные условия и темное время суток. BAZA сообщает, что капитан танкера и спасатели приняли решение отложить операцию на утро. Спасатели надеются, что погода к утру нормализуется.

Также выяснилось, что из-за плохих погодных условий работа Керченской переправы временно остановлена.

В Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера
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Ранее в МЧС сообщили о погибшем на одном из судов.

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#Милана Белкина#Россия#Ростов-на-Дону#ЧП#Инцидент#Море#Судно#Морское судно
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