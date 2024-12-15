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Posted 15 декабря, 09:10

Published 15 декабря, 09:10

Modified 15 декабря, 09:12

Updated 15 декабря, 09:12

В Ростове задержали высокопоставленного полицейского по подозрению в коррупции

В Ростове задержали высокопоставленного полицейского по подозрению в коррупции

15 декабря 2024, 09:10
Фото: Изображение Midjourney. В Ростове задержали высокопоставленного полицейского по подозрению в коррупции
В Ростове-на-Дону задержали высокопоставленного полицейского, его подозревают в коррупции. Накануне у задержанного прошли обыски. Об этом сообщил 1RND со ссылкой на источник в одном из ведомств силового блока региона.

Сообщается, что задержанный — Сергей Глазырин, который является заместителем начальника Управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией в ГУ МВД по региону.

Полицейский руководит отдел № 2 в Управлении, который отвечает за экономическую безопасность в промышленности и ТЭК. У него дома и на рабочем месте провели обыски и забрали документы.

Обращаем внимание читателей, что официальной информации об обысках и задержании Сергея Глазырина не поступало.

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Ранее замдиректора одного из колледжей Новочеркасска признали виновным в коррупции.

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