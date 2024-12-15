В Ростове задержали высокопоставленного полицейского по подозрению в коррупции

Posted 15 декабря, 09:10
Published 15 декабря, 09:10
Modified 15 декабря, 09:12
Updated 15 декабря, 09:12
Сообщается, что задержанный — Сергей Глазырин, который является заместителем начальника Управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией в ГУ МВД по региону.
Полицейский руководит отдел № 2 в Управлении, который отвечает за экономическую безопасность в промышленности и ТЭК. У него дома и на рабочем месте провели обыски и забрали документы.
Обращаем внимание читателей, что официальной информации об обысках и задержании Сергея Глазырина не поступало.