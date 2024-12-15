Власти района отказались сообщить, что происходит с домом на Чехова в Ростове

Posted 15 декабря, 18:06
Published 15 декабря, 18:06
Modified 15 декабря, 18:19
Updated 15 декабря, 18:19
По словам самих жильцов, трещина во втором подъезде существует много лет. Просто раньше она была спрятана под слоем штукатурки, который отвалился вечером 15 декабря.
Первые кадры появились в telegram-канале «Тютина», где и утверждалось, что стена отошла. Увидев информацию в мессенджере, некоторые жильцы бросились на улицу, схватив все самое необходимое. Десятки людей столпились возле дома, не успев толком одеться по погоде.
На место прибыли машина скорой помощи, спасатели и представители администрации Кировского района. Последние ничего по поводу инцидента так и не сказали и от общения с журналистами отказались, проигнорировав вопросы корреспондента RostovGazeta.
— Угрозы обрушения нет, расселять жильцов не будут, — прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.