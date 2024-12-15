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Posted 15 декабря, 18:06

Published 15 декабря, 18:06

Modified 15 декабря, 18:19

Updated 15 декабря, 18:19

Власти района отказались сообщить, что происходит с домом на Чехова в Ростове

Власти района отказались сообщить, что происходит с домом на Чехова в Ростове

15 декабря 2024, 18:06
Фото: rostovgazeta.ru. Власти района отказались сообщить, что происходит с домом на Чехова в Ростове
В региональном МЧС заявили, что общежитию на Чехова в Ростове ничего угрожает. А представитель администрации Кировского района, прибывшая на место происшествия, отмахнулась от журналистов, сообщает корреспондент RostovGazeta.

По словам самих жильцов, трещина во втором подъезде существует много лет. Просто раньше она была спрятана под слоем штукатурки, который отвалился вечером 15 декабря.

Первые кадры появились в telegram-канале «Тютина», где и утверждалось, что стена отошла. Увидев информацию в мессенджере, некоторые жильцы бросились на улицу, схватив все самое необходимое. Десятки людей столпились возле дома, не успев толком одеться по погоде.

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Фото: rostovgazeta.ru

На место прибыли машина скорой помощи, спасатели и представители администрации Кировского района. Последние ничего по поводу инцидента так и не сказали и от общения с журналистами отказались, проигнорировав вопросы корреспондента RostovGazeta.

— Угрозы обрушения нет, расселять жильцов не будут, — прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.
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