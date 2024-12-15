Власти Ростова на вторые сутки отреагировали на ЧП с освещением в переходе

Сообщается, что ремонтные работы по восстановлению электроснабжения проводятся в подземном пешеходном переходе, который расположен на пересечении Ворошиловского и Большой Садовой. Ранее там выключился свет, и жителям Ростова пришлось переходить на другую сторону дороги в кромешной темноте.