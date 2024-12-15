Власти Ростова на вторые сутки отреагировали на ЧП с освещением в переходе

Posted 15 декабря, 12:30
Published 15 декабря, 12:30
Modified 15 декабря, 12:32
Updated 15 декабря, 12:32
Сообщается, что ремонтные работы по восстановлению электроснабжения проводятся в подземном пешеходном переходе, который расположен на пересечении Ворошиловского и Большой Садовой. Ранее там выключился свет, и жителям Ростова пришлось переходить на другую сторону дороги в кромешной темноте.
В администрации уточнили, что лаборатория уже определила место повреждения. В данный момент ремонтная бригада работает над устранением проблемы. Сообщается, что электричество будет восстановлено в максимально короткие сроки.
Ранее появилась информация о пяти подрядчиках, которые будут чинить дороги в Ростове-на-Дону с начала 2025 года.