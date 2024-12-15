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Posted 15 декабря, 12:30

Published 15 декабря, 12:30

Modified 15 декабря, 12:32

Updated 15 декабря, 12:32

Власти Ростова на вторые сутки отреагировали на ЧП с освещением в переходе

Власти Ростова на вторые сутки отреагировали на ЧП с освещением в переходе

15 декабря 2024, 12:30
Фото: 1MI. Власти Ростова на вторые сутки отреагировали на ЧП с освещением в переходе
Стало известно о ремонте в подземном переходе в центре Ростова-на-Дону, который ранее остался без света. Об этом сообщила администрация города.

Сообщается, что ремонтные работы по восстановлению электроснабжения проводятся в подземном пешеходном переходе, который расположен на пересечении Ворошиловского и Большой Садовой. Ранее там выключился свет, и жителям Ростова пришлось переходить на другую сторону дороги в кромешной темноте.

В администрации уточнили, что лаборатория уже определила место повреждения. В данный момент ремонтная бригада работает над устранением проблемы. Сообщается, что электричество будет восстановлено в максимально короткие сроки.

Сразу пять подрядчиков начнут ремонтировать дороги в Ростове с 1 января 2025 года
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Ранее появилась информация о пяти подрядчиках, которые будут чинить дороги в Ростове-на-Дону с начала 2025 года.

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