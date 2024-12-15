rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 декабря, 18:06

Published 15 декабря, 18:06

Modified 15 декабря, 18:09

Updated 15 декабря, 18:09

Выскочили на улицу с пакетами: что случилось в общежитии на Чехова в Ростове

Выскочили на улицу с пакетами: что случилось в общежитии на Чехова в Ростове

15 декабря 2024, 18:06
Фото: rostovgazeta.ru. Выскочили на улицу с пакетами: что случилось в общежитии на Чехова в Ростове

Из общежития с трещиной на Чехова в Ростове люди выбегали с вещами

В Ростове-на-Дону у жителей дома №94В на улице Чехова выдался неспокойный вечер 15 декабря. Узнав из соцсетей, что в здании отошла стена, многие бросились на улицу, схватив в спешке все самое необходимое. Что же на самом деле произошло в пятиэтажке, рассказывает RostovGazeta.

Когда на место прибыли сотрудники МЧС и бригада скорой помощи вместе с районной администрацией, выяснилось, что с домом все в порядке и рушиться он не собирается. Стена никуда не отходила, а трещина, из-за которой подняли панику, давно уже красуется на стене второго подъезда. Раньше она была спрятана под слоем штукатурки, которая отвалилась.

Стена отошла в общежитии на Чехова в Ростове. Что сейчас там происходит?
Узнать подробнее
Фото: rostovgazeta.ru

Такую версию корреспонденту RostovGazeta рассказали сами жильцы. В региональном ГУ МЧС ограничились коротким комментарием: «Угрозы обрушения нет, расселять жильцов не будут». Представители администрации Кировского района и вовсе отмахнулись от журналистов. Единственное, чего удалось добиться от них, фраза «все нормально».

Спустя час, когда осмотрели все квартиры и не нашли угроз для жизни, люди с сумками и пакетами вернулись в свое жилье.

Читайте также:
В МЧС региона сделали заявления из-за расхождения стен в общежитии в РостовеПоявились кадры общежития с трещиной в центре РостоваСтена отошла в общежитии на Чехова в Ростове. Что сейчас там происходит?
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Эвакуация#ЧП#Скорая помощь#Общежитие#ЧП в Ростове#Инцидент#Угроза обрушения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика