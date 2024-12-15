Выскочили на улицу с пакетами: что случилось в общежитии на Чехова в Ростове

Когда на место прибыли сотрудники МЧС и бригада скорой помощи вместе с районной администрацией, выяснилось, что с домом все в порядке и рушиться он не собирается. Стена никуда не отходила, а трещина, из-за которой подняли панику, давно уже красуется на стене второго подъезда. Раньше она была спрятана под слоем штукатурки, которая отвалилась.