Выскочили на улицу с пакетами: что случилось в общежитии на Чехова в Ростове

Posted 15 декабря, 18:06
Published 15 декабря, 18:06
Modified 15 декабря, 18:09
Updated 15 декабря, 18:09
Когда на место прибыли сотрудники МЧС и бригада скорой помощи вместе с районной администрацией, выяснилось, что с домом все в порядке и рушиться он не собирается. Стена никуда не отходила, а трещина, из-за которой подняли панику, давно уже красуется на стене второго подъезда. Раньше она была спрятана под слоем штукатурки, которая отвалилась.
Такую версию корреспонденту RostovGazeta рассказали сами жильцы. В региональном ГУ МЧС ограничились коротким комментарием: «Угрозы обрушения нет, расселять жильцов не будут». Представители администрации Кировского района и вовсе отмахнулись от журналистов. Единственное, чего удалось добиться от них, фраза «все нормально».
Спустя час, когда осмотрели все квартиры и не нашли угроз для жизни, люди с сумками и пакетами вернулись в свое жилье.