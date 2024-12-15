Жители Ростовской области смогут увидеть редкую яркую комету в начале 2025 года

Астрономам удалось открыть комету C/2024 G3 (ATLAS) совсем недавно, а именно в апреле 2024 года. Известно, что она входит во внутреннюю часть Солнечной системы в первый, и может быть, в последний раз. Дело в том, что комета считается непериодической, а это значит, что мы сможем видеть ее либо один раз в жизни, либо раз в 200 лет.