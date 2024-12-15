Жители Ростовской области смогут увидеть редкую яркую комету в начале 2025 года

Posted 15 декабря, 10:24
Published 15 декабря, 10:24
Modified 15 декабря, 10:24
Updated 15 декабря, 10:24
Астрономам удалось открыть комету C/2024 G3 (ATLAS) совсем недавно, а именно в апреле 2024 года. Известно, что она входит во внутреннюю часть Солнечной системы в первый, и может быть, в последний раз. Дело в том, что комета считается непериодической, а это значит, что мы сможем видеть ее либо один раз в жизни, либо раз в 200 лет.
Дебют C/2024 G3 (ATLAS) составится 13 января 2025 года. В этот день небесное тело приблизится к Солнцу и будет видно жителям Ростовской области невооруженным глазом.
Добавим, что существует вероятность того, что комета слишком близко подлетит к Солнцу и просто распадется на части или вовсе испарится.
Ранее ростовчане стали массово запускать фейерверки после запрета губернатора.