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Posted 15 декабря, 10:24

Published 15 декабря, 10:24

Modified 15 декабря, 10:24

Updated 15 декабря, 10:24

Жители Ростовской области смогут увидеть редкую яркую комету в начале 2025 года

Жители Ростовской области смогут увидеть редкую яркую комету в начале 2025 года

15 декабря 2024, 10:24
Фото: Шедеврум. Жители Ростовской области смогут увидеть редкую яркую комету в начале 2025 года
Уже в январе 2025 года жители Ростовской области смогут увидеть очень редкую комету C/2024 G3 (ATLAS). Такой шанс выпадает раз в 200 лет, информирует портал Star Walk.

Астрономам удалось открыть комету C/2024 G3 (ATLAS) совсем недавно, а именно в апреле 2024 года. Известно, что она входит во внутреннюю часть Солнечной системы в первый, и может быть, в последний раз. Дело в том, что комета считается непериодической, а это значит, что мы сможем видеть ее либо один раз в жизни, либо раз в 200 лет.

Дебют C/2024 G3 (ATLAS) составится 13 января 2025 года. В этот день небесное тело приблизится к Солнцу и будет видно жителям Ростовской области невооруженным глазом.

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Добавим, что существует вероятность того, что комета слишком близко подлетит к Солнцу и просто распадется на части или вовсе испарится.

Ранее ростовчане стали массово запускать фейерверки после запрета губернатора.

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