Знаменитый доходный дом Крамера выставили на продажу в Ростове за 240 млн рублей

Posted 15 декабря, 16:27
Published 15 декабря, 16:27
Modified 15 декабря, 16:29
Updated 15 декабря, 16:29
Собственник продает объект культурного наследия на участке размером шесть соток за 240 миллионов рублей. Продавец сообщает, что имущество можно использовать в качестве административного здания, а также для деятельности судов, прокуратуры, органов власти или банков.
Сообщается, что в данный момент у здания уже есть долгосрочные арендаторы. Также отмечается, что здание продаётся напрямую собственником.
Ранее на популярном сайте объявлений появился еще один объект культурного наследия, который собственник продавал за 40 миллионов рублей.