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Posted 15 декабря, 16:27

Published 15 декабря, 16:27

Modified 15 декабря, 16:29

Updated 15 декабря, 16:29

Знаменитый доходный дом Крамера выставили на продажу в Ростове за 240 млн рублей

Знаменитый доходный дом Крамера выставили на продажу в Ростове за 240 млн рублей

15 декабря 2024, 16:27
Фото: ru.wikipedia.org. Знаменитый доходный дом Крамера выставили на продажу в Ростове за 240 млн рублей
На популярном сайте объявлений появилась информация о продаже объекта культурного наследия города — исторического особняка мецената Павла Крамера. Здание расположено в центре Ростова-на-Дону, на Пушкинской, 116.

Собственник продает объект культурного наследия на участке размером шесть соток за 240 миллионов рублей. Продавец сообщает, что имущество можно использовать в качестве административного здания, а также для деятельности судов, прокуратуры, органов власти или банков.

Сообщается, что в данный момент у здания уже есть долгосрочные арендаторы. Также отмечается, что здание продаётся напрямую собственником.

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Ранее на популярном сайте объявлений появился еще один объект культурного наследия, который собственник продавал за 40 миллионов рублей.

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