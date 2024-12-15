Зоопарк Ростова-на-Дону показал видео с новорожденным зубренком

Родителей малыша зовут Мужичок и Мулатка, они стали родителям в третий раз. Сообщается, что роды прошли без ветеринарной помощи: зубренок родился здоровым и сам встал на ноги. Сотрудники зоосада отметили, что ему уже дали именной чип, как и остальным жителям зоопарка.