Зоопарк Ростова-на-Дону показал видео с новорожденным зубренком

Posted 15 декабря, 13:10
Published 15 декабря, 13:10
Modified 15 декабря, 13:10
Updated 15 декабря, 13:10
Родителей малыша зовут Мужичок и Мулатка, они стали родителям в третий раз. Сообщается, что роды прошли без ветеринарной помощи: зубренок родился здоровым и сам встал на ноги. Сотрудники зоосада отметили, что ему уже дали именной чип, как и остальным жителям зоопарка.
Первые 10 дней жизни зубренок провел с матерью в отдельном вольере. Сейчас он уже активно играет и бегает по территории вместе с родителями и сестрой.