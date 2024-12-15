rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 декабря, 13:10

Published 15 декабря, 13:10

Modified 15 декабря, 13:10

Updated 15 декабря, 13:10

Зоопарк Ростова-на-Дону показал видео с новорожденным зубренком

Зоопарк Ростова-на-Дону показал видео с новорожденным зубренком

15 декабря 2024, 13:10
Фото: rostovgazeta.ru. Зоопарк Ростова-на-Дону показал видео с новорожденным зубренком
В Ростовском-на-Дону зоопарке 12 ноября зоопарке появился на свет зубрёнок. Сейчас детенышу уже месяц и у него растут рожки. О пополнении сообщили сотрудники зоосада.

Родителей малыша зовут Мужичок и Мулатка, они стали родителям в третий раз. Сообщается, что роды прошли без ветеринарной помощи: зубренок родился здоровым и сам встал на ноги. Сотрудники зоосада отметили, что ему уже дали именной чип, как и остальным жителям зоопарка.

Видео: Ростовский-на-Дону зоопарк. https://t.me/rostov_zoo_official/4335
. Видео: Ростовский-на-Дону зоопарк.

Первые 10 дней жизни зубренок провел с матерью в отдельном вольере. Сейчас он уже активно играет и бегает по территории вместе с родителями и сестрой.

Видео: белый медведь Айон из зоопарка Ростова зажирел и ленится охотиться на рыбу
Узнать подробнее

Ранее сотрудники Ростовского зоопарка опубликовали видео с краснокнижным малышом гуанако.

Читайте также:
В Ростовской области родилась девочка, которую назвали очень редким и красивым именемВидео: белый медведь Айон из зоопарка Ростова зажирел и ленится охотиться на рыбуАвтомобиль скорой помощи перевернулся в ДТП в Ростове-на-Дону
#Милана Белкина#Общество#Видео#Ростов-на-Дону#Зоопарк#Последние новости Ростова на сегодня#Семья#Ветеринария#Детеныши
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика