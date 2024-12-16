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Posted 16 декабря, 15:28

Published 16 декабря, 15:28

Modified 16 декабря, 15:28

Updated 16 декабря, 15:28

Автопроизводители помогают выпускать качественное моторное масло

Автопроизводители помогают выпускать качественное моторное масло

16 декабря 2024, 15:28
Фото: 1MI.
Автопроизводители играют ключевую роль в создании смазочных материалов, которые соответствуют техническим требованиям конкретных марок автомобилей и отраслевым стандартам. Их участие в разработке моторных масел способствует увеличению доверия потребителей к смазочным материалам.

В России рынок моторных масел претерпел изменения: ушли западные бренды, такие как Total, Shell, Mobil, Castrol, а покупатели переходят на известные отечественные марки. Рассмотрим на примере продукции ЛУКОЙЛ, как создаются масла для конкретных автомобилей, пишет newsnn.ru.

Это происходит в несколько этапов. На нефтеперерабатывающих заводах из углеводородов выделяются все нужные компоненты. Процесс начинается с первичной переработки на атмосферных и вакуумных установках, после чего применяются более сложные методы очистки, например, с использованием водорода.

Автопроизводители участвуют в создании масел, разрабатывая новые двигатели. Они устанавливают спецификации масел, определяющие физико-химические характеристики и эксплуатационные свойства, необходимые для этих моделей двигателей. Такие спецификации служат основой для инженерных групп нефтяных компаний при создании рецептуры масла.

В исследовательских центрах проводится тщательный анализ требований и разработка рецептуры будущего продукта. На этом этапе проверяется совместимость базового масла с пакетом присадок, который может включать до 15 различных компонентов. Далее следуют лабораторные испытания, подтверждающие соответствие рецептуры установленным стандартам и заявленным характеристикам.

Полученный продукт проходит многоуровневые испытания в двигателях. Завершающий этап может даже включать в себя полевые испытания. Только после всех проверок производитель моторного масла может указать на этикетке и в технической документации соответствие спецификации автопроизводителя.

Возможно также внесение рекомендации по использованию в руководство по эксплуатации автомобиля, однако часто производители ограничиваются указанием лишь отраслевой спецификации API/ACEA/ILSAC и показателя вязкости. Покупателю с их помощью нужно самому выбрать смазочный материал, который наилучшим образом подойдет его автомобилю.

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