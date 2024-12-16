Автопроизводители помогают выпускать качественное моторное масло

Posted 16 декабря, 15:28
Published 16 декабря, 15:28
Modified 16 декабря, 15:28
Updated 16 декабря, 15:28
В России рынок моторных масел претерпел изменения: ушли западные бренды, такие как Total, Shell, Mobil, Castrol, а покупатели переходят на известные отечественные марки. Рассмотрим на примере продукции ЛУКОЙЛ, как создаются масла для конкретных автомобилей, пишет newsnn.ru.
Это происходит в несколько этапов. На нефтеперерабатывающих заводах из углеводородов выделяются все нужные компоненты. Процесс начинается с первичной переработки на атмосферных и вакуумных установках, после чего применяются более сложные методы очистки, например, с использованием водорода.
Автопроизводители участвуют в создании масел, разрабатывая новые двигатели. Они устанавливают спецификации масел, определяющие физико-химические характеристики и эксплуатационные свойства, необходимые для этих моделей двигателей. Такие спецификации служат основой для инженерных групп нефтяных компаний при создании рецептуры масла.
В исследовательских центрах проводится тщательный анализ требований и разработка рецептуры будущего продукта. На этом этапе проверяется совместимость базового масла с пакетом присадок, который может включать до 15 различных компонентов. Далее следуют лабораторные испытания, подтверждающие соответствие рецептуры установленным стандартам и заявленным характеристикам.
Полученный продукт проходит многоуровневые испытания в двигателях. Завершающий этап может даже включать в себя полевые испытания. Только после всех проверок производитель моторного масла может указать на этикетке и в технической документации соответствие спецификации автопроизводителя.
Возможно также внесение рекомендации по использованию в руководство по эксплуатации автомобиля, однако часто производители ограничиваются указанием лишь отраслевой спецификации API/ACEA/ILSAC и показателя вязкости. Покупателю с их помощью нужно самому выбрать смазочный материал, который наилучшим образом подойдет его автомобилю.