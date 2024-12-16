Автопроизводители помогают выпускать качественное моторное масло

Возможно также внесение рекомендации по использованию в руководство по эксплуатации автомобиля, однако часто производители ограничиваются указанием лишь отраслевой спецификации API/ACEA/ILSAC и показателя вязкости. Покупателю с их помощью нужно самому выбрать смазочный материал, который наилучшим образом подойдет его автомобилю.