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Posted 16 декабря, 09:37

Published 16 декабря, 09:37

Modified 16 декабря, 09:39

Updated 16 декабря, 09:39

Бастрыкин заинтересовался трещиной в общежитии на Чехова в Ростове

Бастрыкин заинтересовался трещиной в общежитии на Чехова в Ростове

16 декабря 2024, 09:37
Фото: rostovgazeta.ru. Бастрыкин заинтересовался трещиной в общежитии на Чехова в Ростове
Председатель Следкома России потребовал доклад о ходе проверки дома с трещиной на улице Чехова, 94В в Ростове. Об этом 16 декабря сообщили в Информационном центре России.

Инцидент произошел накануне вечером. Под отвалившейся штукатуркой между вторым и третьим подъездом здания увидели огромную трещину. Люди испугались, что стены разошлись, а сам до вот-вот рухнет.

Кадры с трещиной моментально разлетелись по соцсетям. На место вызвали спасателей, медиков, полицию и даже представителей районной администрации.

Десятки жильцов выскочили из домов с сумками и пакетами, взяв все необходимое, и ждали эвакуации из опасного здания.

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Однако после проверки всех помещений в доме сотрудники МЧС заверили, что угрозы для людей нет. То же самое сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

На трещину обещали поставить маячки, чтобы отслеживать динамику ее роста. После вечернего переполоха региональное управление Следкома начало процессуальную проверку по статье о халатности. Об обстоятельствах инцидента и ходе проверки руководитель СУ СКР по Ростовской области доложит председателю СКР Александру Бастрыкину.

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