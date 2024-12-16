Бутылки с зажигательной смесью бросили в Дом пионеров в Сальске

Posted 16 декабря, 10:22
Published 16 декабря, 10:22
Modified 16 декабря, 10:24
Updated 16 декабря, 10:24
По словам чиновника, ЧП случилось 16 декабря около 4 часов утра на улице Первомайской. Сторож прибежал на шум и увидел пламя. К счастью, он успел его потушить — рядом оказался огнетушитель.
На месте происшествия обнаружили следы от бутылок с зажигательной смесью. Сотрудники Дома пионеров написали заявление в полицию. Правоохранители уже ищут хулиганов.
На образовательных учреждениях инцидент не отразился. Все они работают в штатном режиме.
Ранее в Ростове задержали мужчину, который разбил витрину в магазине и устроил драку.