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Posted 16 декабря, 10:22

Published 16 декабря, 10:22

Modified 16 декабря, 10:24

Updated 16 декабря, 10:24

Бутылки с зажигательной смесью бросили в Дом пионеров в Сальске

Бутылки с зажигательной смесью бросили в Дом пионеров в Сальске

16 декабря 2024, 10:22
Фото: 1MI. Бутылки с зажигательной смесью бросили в Дом пионеров в Сальске
Неизвестные забросили бутылки с зажигательной смесью в Дом пионеров в Сальске. О происшествии сообщил глава районной администрации Владимир Березовский в своем telegram-канале.

По словам чиновника, ЧП случилось 16 декабря около 4 часов утра на улице Первомайской. Сторож прибежал на шум и увидел пламя. К счастью, он успел его потушить — рядом оказался огнетушитель.

На месте происшествия обнаружили следы от бутылок с зажигательной смесью. Сотрудники Дома пионеров написали заявление в полицию. Правоохранители уже ищут хулиганов.

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На образовательных учреждениях инцидент не отразился. Все они работают в штатном режиме.

Ранее в Ростове задержали мужчину, который разбил витрину в магазине и устроил драку.

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