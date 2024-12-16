Ефимов: В 2024 году в Москве сдали под детсады и гостиницу 2700 м² по льготной аренде

Программа «1 рубль за квадратный метр в год» появилась в столице в 2012 году. К ней могут присоединиться арендаторы объектов культурного наследия. С 2013 года для участия в этой программе стали приглашать инвесторов, которые собираются открыть частные детские сады и школы. С 2022 года у предпринимателей имеется возможность льготной аренды городских площадей для размещения отелей.