Ефимов: В 2024 году в Москве сдали под детсады и гостиницу 2700 м² по льготной аренде

Posted 16 декабря, 18:03
Published 16 декабря, 18:03
Modified 16 декабря, 18:04
Updated 16 декабря, 18:04
Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, пишет mos.ru.
«Программа льготной аренды „1 рубль за квадратный метр в год“ более 12 лет позволяет привлекать частные инвестиции для восстановления исторических зданий и открытия различных видов бизнеса в городских объектах», — пояснил Владимир Ефимов.
Он также указал, что с января предприниматели по итогам торгов арендовали три здания общей площадью более 2,7 тысячи квадратных метров под два частных детских сада и гостиницу. Всего сейчас в аренде у бизнеса 65 столичных объектов общей площадью почти 63,2 тысячи квадратных метров, заключил заммэра.
Программа «1 рубль за квадратный метр в год» появилась в столице в 2012 году. К ней могут присоединиться арендаторы объектов культурного наследия. С 2013 года для участия в этой программе стали приглашать инвесторов, которые собираются открыть частные детские сады и школы. С 2022 года у предпринимателей имеется возможность льготной аренды городских площадей для размещения отелей.
По данным министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, арендованные с начала 2024 года объекты недвижимости находятся в трех административных округах Москвы — ЮВАО, САО и ЦАО. Два из них общей площадью более 1,8 тысячи квадратных метров город выделил бизнесу для открытия частных детских садов, а еще в одном инвестор создаст отель категории «три звезды» или выше.
Чтобы вступить в программу, предприниматель должен принять участие в специализированных торгах. С тем, кто выиграет торги, город заключит соглашение об аренде на 49 лет, если речь идет о детских образовательных учреждениях и объектах культурного наследия, и на 20 лет, если в планах у арендатора открыть отель.
Инвестору предстоит осуществить необходимые ремонтные работы в здании и выполнить требования, которые могут быть связаны с ведением образовательной деятельности или размещением отеля. После этого у него появится право перейти на льготную ставку.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробная информация об этом и прочих национальных проектах, выполняемых в Москве, содержится здесь.