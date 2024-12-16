«Экологии конец!»: из-за порыва труб в Ростове улица Береговая превратилась в реку

Posted 16 декабря, 07:19
Published 16 декабря, 07:19
Modified 16 декабря, 08:45
Updated 16 декабря, 08:45
На кадрах, появившихся в telegram-канале «Это Ростов новости», видно, как машины проезжают по улице, где уровень воды достиг порядка 5-10 сантиметров.
— Хорошо, что не мороз! Был бы ледовый каток бесплатный, — пишут в комментариях горожане. — Каток с запахом канализации.
— Экологии кранты — все в реку Дон стечет, — добавляют другие.
Официальной информации о коммунальной аварии пока нет. Поэтому сложно сказать, где прорвало трубы и когда их починят.
Ранее ростовчанам рассказывали, чем чревато засорение труб влажными салфетками.