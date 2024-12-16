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Posted 16 декабря, 07:19

Published 16 декабря, 07:19

Modified 16 декабря, 08:45

Updated 16 декабря, 08:45

Из-за порыва труб в Ростове улица Береговая превратилась в полноводную реку

«Экологии конец!»: из-за порыва труб в Ростове улица Береговая превратилась в реку

16 декабря 2024, 07:19
Фото: видео /t.me/etorostov. rostovgazeta.ru. Из-за порыва труб в Ростове улица Береговая превратилась в полноводную реку

Из-за порыва труб в Ростове улица Береговая превратилась в реку

В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии затопило ближайшую к набережной улицу. По словам горожан, утром 16 декабря прорвало канализацию, превратив Береговую в зловонный ручей.

На кадрах, появившихся в telegram-канале «Это Ростов новости», видно, как машины проезжают по улице, где уровень воды достиг порядка 5-10 сантиметров.

— Хорошо, что не мороз! Был бы ледовый каток бесплатный, — пишут в комментариях горожане. — Каток с запахом канализации.
— Экологии кранты — все в реку Дон стечет, — добавляют другие.
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Узнать подробнее

Официальной информации о коммунальной аварии пока нет. Поэтому сложно сказать, где прорвало трубы и когда их починят.

Ранее ростовчанам рассказывали, чем чревато засорение труб влажными салфетками.

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