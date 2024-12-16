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Posted 16 декабря, 18:15

Published 16 декабря, 18:15

Modified 16 декабря, 18:17

Updated 16 декабря, 18:17

Глава Таганрога предупредила о взрывах ракет ночью 16 декабря

Глава Таганрога предупредила о ночном взрыве ракет 16 декабря

16 декабря 2024, 18:15
Фото: Изображение Midjourney. Глава Таганрога предупредила о взрывах ракет ночью 16 декабря
Глава администрации Таганрога предупредила местных жителей о взрывах, которые прогремят 16 декабря. Точное время Светлана Камбулова сообщила в своем telegram-канале.

После ракетной атаки на Таганрог 11 декабря власти решили избавиться от обломков оружия. Чтобы их обезвредить, потребуется взорвать части ракет. Взрывотехники приступят к работе в 23.00 мск.

— Во время произведения работ возможно услышите звуки взрывов. Просьба сохранять спокойствие, — обратилась к населению Светлана Камублова.
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Кроме того, жителей домов № 7-11, а также прилегающих литеров на Калужском проезде попросили оставаться дома и не выходить на улицу. Перед взрывом лучше отойти от окон и переждать работу взрывотехников в коридоре, ванной комнате или других помещениях без окон. Вероятно, именно эти жилые дома находятся ближе всего к месту обезвреживания обломков ракет.

— А почему нельзя взорвать в дневное время? — возмутились некоторые подписчики. — В 23:00 маленькие дети спят!

Однако другие горожане возразили им: логично, что к этому времени все уже вернутся домой и не окажутся на улицу в момент взырва.

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