Глава Таганрога предупредила о ночном взрыве ракет 16 декабря

Кроме того, жителей домов № 7-11, а также прилегающих литеров на Калужском проезде попросили оставаться дома и не выходить на улицу. Перед взрывом лучше отойти от окон и переждать работу взрывотехников в коридоре, ванной комнате или других помещениях без окон. Вероятно, именно эти жилые дома находятся ближе всего к месту обезвреживания обломков ракет.