Глава Таганрога предупредила о ночном взрыве ракет 16 декабря

Posted 16 декабря, 18:15
Published 16 декабря, 18:15
Modified 16 декабря, 18:17
Updated 16 декабря, 18:17
После ракетной атаки на Таганрог 11 декабря власти решили избавиться от обломков оружия. Чтобы их обезвредить, потребуется взорвать части ракет. Взрывотехники приступят к работе в 23.00 мск.
— Во время произведения работ возможно услышите звуки взрывов. Просьба сохранять спокойствие, — обратилась к населению Светлана Камублова.
Кроме того, жителей домов № 7-11, а также прилегающих литеров на Калужском проезде попросили оставаться дома и не выходить на улицу. Перед взрывом лучше отойти от окон и переждать работу взрывотехников в коридоре, ванной комнате или других помещениях без окон. Вероятно, именно эти жилые дома находятся ближе всего к месту обезвреживания обломков ракет.
— А почему нельзя взорвать в дневное время? — возмутились некоторые подписчики. — В 23:00 маленькие дети спят!
Однако другие горожане возразили им: логично, что к этому времени все уже вернутся домой и не окажутся на улицу в момент взырва.