Ирина Волк сделала заявление о нападениях на людей в Ростове-на-Дону с ножом

Ранее RostovGazeta сообщала о нападении на двух человек. В первом случае не менее десятка ножевых ударов неизвестный нанес девушке. Во втором случае он набросился на школьника, который ждал лифт. Оба ЧП случились в подъездах домов. Мужчина заходил туда сразу за жертвами и нападал, оставаясь с ними наедине.