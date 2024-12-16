Ирина Волк сделала заявление о нападениях на людей в Ростове-на-Дону с ножом

Posted 16 декабря, 19:34
Published 16 декабря, 19:34
Modified 16 декабря, 22:07
Updated 16 декабря, 22:07
По словам Ирины Волк, мужчину нашли и задержали по горячим следам. Точное число пострадавших пока не известно. Однако ТАСС со ссылкой на МВД сообщает, что он успел напасть на двоих человек.
Ранее RostovGazeta сообщала о нападении на двух человек. В первом случае не менее десятка ножевых ударов неизвестный нанес девушке. Во втором случае он набросился на школьника, который ждал лифт. Оба ЧП случились в подъездах домов. Мужчина заходил туда сразу за жертвами и нападал, оставаясь с ними наедине.
Преступника не смущали камеры видеонаблюдения, благодаря чему, вероятно, и удалось так быстро его задержать.
В каком состоянии находятся потерпевшие, неизвестно.