rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 19:34

Published 16 декабря, 19:34

Modified 16 декабря, 22:07

Updated 16 декабря, 22:07

По горячим следам: В МВД подтвердили задержание мужчины с ножом в Ростове

Ирина Волк сделала заявление о нападениях на людей в Ростове-на-Дону с ножом

16 декабря 2024, 19:34
Фото: 1MI. По горячим следам: В МВД подтвердили задержание мужчины с ножом в Ростове

В МВД подтвердили задержание мужчины с ножом в Ростове

Сюжет
Нападение мужчины с ножом в Ростове на девушку и подростка. Что известно?
Представитель МВД России Ирина Волк прокомментировала задержание мужчины, напавшего с ножом на нескольких ростовчан. Официальный комментарий появился в ее telegram-канале.

По словам Ирины Волк, мужчину нашли и задержали по горячим следам. Точное число пострадавших пока не известно. Однако ТАСС со ссылкой на МВД сообщает, что он успел напасть на двоих человек.

Ранее RostovGazeta сообщала о нападении на двух человек. В первом случае не менее десятка ножевых ударов неизвестный нанес девушке. Во втором случае он набросился на школьника, который ждал лифт. Оба ЧП случились в подъездах домов. Мужчина заходил туда сразу за жертвами и нападал, оставаясь с ними наедине.

В Ростове задержали высокопоставленного полицейского по подозрению в коррупции
Узнать подробнее

Преступника не смущали камеры видеонаблюдения, благодаря чему, вероятно, и удалось так быстро его задержать.

В каком состоянии находятся потерпевшие, неизвестно.

Читайте также:
В Ростове задержали мужчину, напавшего с ножом на девушкуПоявились кадры задержания напавшего на школьника и девушку с ножом в РостовеЗадержанный в Ростове мужчина напал с ножом на школьника
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Нападение#МВД#Преступление#Telegram#Задержание#Ростов#Нож#Пострадавшие#Жертвы#Камеры видеонаблюдения#Нападение мужчины с ножом в Ростове на девушку и подростка. Что известно?
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика