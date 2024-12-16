rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 15:36

Published 16 декабря, 15:36

Modified 16 декабря, 15:38

Updated 16 декабря, 15:38

Итоги дня: на Дону задержан полковник МВД, а жителям остается только мечтать о машине

Итоги дня: на Дону задержан полковник МВД, а жителям остается только мечтать о машине

16 декабря 2024, 15:36
Фото: 1MI. Итоги дня: на Дону задержан полковник МВД, а жителям остается только мечтать о машине
В МВД Ростовской области заявили о проверке задержанного замначальника УЭБиПК на причастность к противоправным действиям, тем временем Дом пионеров в Сальске забросали бутылками с зажигательной смесью, а на Дону 89% семей не могут позволить себе кредит даже на дешевую машину.

Задержание Глазырина

Стало известно о том, что замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Сергея Глазырина задержали. По информации местных СМИ, его подозревали в коррупции, а позже появились сведения о том, что он стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий.

По данным 1RND, полковник МВД якобы занимался покровительством нелегальных ларьков, с которыми в Ростове-на-Дону пытаются бороться многие годы. Предположительно, он пытался узаконить этот бизнес.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Если причастность Глазырина будет доказана, то он понесет наказание в соответствии с законом.

Позднее появился официальный комментарий относительно задержания высокопоставленного полицейского. В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции проверяют на причастность к противоправным действиям. «Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. При установлении причастности сотрудника к противоправным действиям, он понесёт наказание в установленном законом порядке», — отчитались в пресс-службе ведомства.

В Ростове-на-Дону введут ограничение движения на трех улицах с 9 января
Узнать подробнее

Поджог Дома пионеров

Ночью 4 декабря неизвестные пришли к Дому пионеров в Сальске и начали бросать в него бутылки с зажигательной смесью. Громкий шум услышал местный сторож, когда он прибежал к месту происшествия, то обнаружил, что здание полыхает. К счастью, под рукой оказался огнетушитель, мужчина смог ликвидировать пламя самостоятельно.

Приехавшие на вызов сотрудники полиции, обнаружили у здания следы от бутылок с горючим. Правоохранители приступили к поиску злоумышленников.

Ростовскую авиакомпанию «Азимут» проверили после возгорания самолета в Турции
Узнать подробнее

Непосильный автокредит

Ростовская область расположилась на 55-м месте рейтинга регионов по числу семей, которые могут позволить себе взять машину в кредит. Дешевый автомобиль стоимостью в 1,2 миллиона рублей могут позволить себе купить в кредит только 11,2% донских семей. А если говорить об авто средней ценовой категории (примерно за 2,9 миллиона рублей), то число покупателей падает до 3%.

Ростовская область расположилась на 55 месте рейтинга регионов по числу семей, которые могут позволить себе взять машину в кредит.Ростовская область расположилась на 55 месте рейтинга регионов по числу семей, которые могут позволить себе взять машину в кредит.
Ростовская область расположилась на 55 месте рейтинга регионов по числу семей, которые могут позволить себе взять машину в кредит.. Фото: 1MI

Наибольший показатель из субъектов ЮФО оказался у Астраханской области. Там автокредит на 1,2 миллиона рублей могут оформить 12,2% семей, а на 2,9 миллиона рублей — 3,9%. В рейтинге регион занял 49 место.

Читайте также:
Силовики нагрянули с обысками к директору училища олимпийского резерва в РостовеПенсионер упал с моста на Королева в Ростове-на-ДонуСиловики нагрянули на рынки в Ростове-на-Дону
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Поджог#Коррупция#Сальск#Семья#Автомобили#Задержание#Проверка полиции#Проверка#Огнетушитель#Автокредиты#Поджигатели#Итоги дня
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика