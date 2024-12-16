Итоги дня: на Дону задержан полковник МВД, а жителям остается только мечтать о машине

Posted 16 декабря, 15:36
Published 16 декабря, 15:36
Modified 16 декабря, 15:38
Updated 16 декабря, 15:38
Стало известно о том, что замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Сергея Глазырина задержали. По информации местных СМИ, его подозревали в коррупции, а позже появились сведения о том, что он стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий.
По данным 1RND, полковник МВД якобы занимался покровительством нелегальных ларьков, с которыми в Ростове-на-Дону пытаются бороться многие годы. Предположительно, он пытался узаконить этот бизнес.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Если причастность Глазырина будет доказана, то он понесет наказание в соответствии с законом.
Позднее появился официальный комментарий относительно задержания высокопоставленного полицейского. В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции проверяют на причастность к противоправным действиям. «Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. При установлении причастности сотрудника к противоправным действиям, он понесёт наказание в установленном законом порядке», — отчитались в пресс-службе ведомства.
Ночью 4 декабря неизвестные пришли к Дому пионеров в Сальске и начали бросать в него бутылки с зажигательной смесью. Громкий шум услышал местный сторож, когда он прибежал к месту происшествия, то обнаружил, что здание полыхает. К счастью, под рукой оказался огнетушитель, мужчина смог ликвидировать пламя самостоятельно.
Приехавшие на вызов сотрудники полиции, обнаружили у здания следы от бутылок с горючим. Правоохранители приступили к поиску злоумышленников.
Ростовская область расположилась на 55-м месте рейтинга регионов по числу семей, которые могут позволить себе взять машину в кредит. Дешевый автомобиль стоимостью в 1,2 миллиона рублей могут позволить себе купить в кредит только 11,2% донских семей. А если говорить об авто средней ценовой категории (примерно за 2,9 миллиона рублей), то число покупателей падает до 3%.
Наибольший показатель из субъектов ЮФО оказался у Астраханской области. Там автокредит на 1,2 миллиона рублей могут оформить 12,2% семей, а на 2,9 миллиона рублей — 3,9%. В рейтинге регион занял 49 место.