Итоги дня: на Дону задержан полковник МВД, а жителям остается только мечтать о машине

Ростовская область расположилась на 55-м месте рейтинга регионов по числу семей, которые могут позволить себе взять машину в кредит. Дешевый автомобиль стоимостью в 1,2 миллиона рублей могут позволить себе купить в кредит только 11,2% донских семей. А если говорить об авто средней ценовой категории (примерно за 2,9 миллиона рублей), то число покупателей падает до 3%.