Кому из россиян больше интересна программа долгосрочных сбережений

При этом старшее поколение активнее принимает участие в ПДС. Наиболее ответственно к формированию долгосрочных сбережений подходят женщины 56-65 лет (30%) и старше 65 лет (15%). Они же больше пополняют счета по сравнению с другими возрастными группами. Их средний счет по ПДС составляет 56-59 тысяч рублей. Среди мужчин такая же закономерность — наибольший интерес к программе проявляют клиенты 56-65 лет (13%) и старше 65 лет (7%). В течение 2024 года сумма на их счетах достигла в среднем 60-65 тысяч рублей.