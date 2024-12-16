Машина — груда металла: двое пострадали, скрываясь от полиции в Ростовской области

Двое пострадали, пытаясь скрыться от полиции в Ростовской области

В Красносулинском районе Ростовской области два человека пострадали, когда пытались уйти от сотрудников ДПС. Как сообщают в региональной ГАИ, ДТП случилось 15 декабря около 3 часов ночи.