Машина — груда металла: двое пострадали, скрываясь от полиции в Ростовской области

Posted 16 декабря, 08:51
Published 16 декабря, 08:51
Modified 16 декабря, 08:53
Updated 16 декабря, 08:53
По предварительным данным, 29-летний водитель Opel Astra ехал по дороге Зверево — Гуково. В какой-то момент сотрудник ГАИ потребовал его жестами остановить машину. Но вместо этого парень лишь прибавил скорости. Полиция бросилась следом.
Уходя от погони, водитель легковушки не справился с управлением. Автомобиль занесло, и он врезался в опору рекламного щита.
— В результате ДТП пострадал водитель и его 32-летний пассажир, — уточнили в ведомстве. — Их с травмами госпитализировали.
Ранее стало известно о смертельной аварии на заснеженной трассе в Ростовской области.