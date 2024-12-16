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Posted 16 декабря, 08:51

Published 16 декабря, 08:51

Modified 16 декабря, 08:53

Updated 16 декабря, 08:53

Двое пострадали в аварии, пытаясь скрыться от полиции в Ростовской области

Машина — груда металла: двое пострадали, скрываясь от полиции в Ростовской области

16 декабря 2024, 08:51
Фото: 1MI. Двое пострадали в аварии, пытаясь скрыться от полиции в Ростовской области

Двое пострадали, пытаясь скрыться от полиции в Ростовской области

В Красносулинском районе Ростовской области два человека пострадали, когда пытались уйти от сотрудников ДПС. Как сообщают в региональной ГАИ, ДТП случилось 15 декабря около 3 часов ночи.

По предварительным данным, 29-летний водитель Opel Astra ехал по дороге Зверево — Гуково. В какой-то момент сотрудник ГАИ потребовал его жестами остановить машину. Но вместо этого парень лишь прибавил скорости. Полиция бросилась следом.

Уходя от погони, водитель легковушки не справился с управлением. Автомобиль занесло, и он врезался в опору рекламного щита.

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— В результате ДТП пострадал водитель и его 32-летний пассажир, — уточнили в ведомстве. — Их с травмами госпитализировали.

Ранее стало известно о смертельной аварии на заснеженной трассе в Ростовской области.

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