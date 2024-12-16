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Posted 16 декабря, 16:51

Published 16 декабря, 16:51

Modified 16 декабря, 16:53

Updated 16 декабря, 16:53

Метель и ветер до 104 км/ч надвигаются на Ростовскую область

Метель и ветер до 29 м/с надвигаются на Ростовскую область

16 декабря 2024, 16:51
Фото: 1MI. Метель и ветер до 104 км/ч надвигаются на Ростовскую область
В ближайшие сутки в Ростовскую область ворвется новая волна непогоды. В регионе ожидается метель, мокрый снег и ветер до 29 метров в секунду, информирует «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр РФ».

Согласно гидрометеорологической бюллетени, во вторник, 17 декабря, в Ростовской области начнется метель. Днем ожидается образование гололеда, а ночью будет идти дождь в сочетании со снегом, порывы ветра усилятся до 29 метров в секунду.

В такую погоду жителям Ростовской области рекомендуется быть предельно аккуратными на улицах. Пешеходам следует избегать участков тротуаров, покрытых льдом, во избежание травм. А водителям лучше соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами.

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Ранее RostovGazeta рассказала, что резкое потепление до +9 градусов придет в Ростов-на-Дону после морозов.

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