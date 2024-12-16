Метель и ветер до 29 м/с надвигаются на Ростовскую область

Posted 16 декабря, 16:51
Published 16 декабря, 16:51
Modified 16 декабря, 16:53
Updated 16 декабря, 16:53
Согласно гидрометеорологической бюллетени, во вторник, 17 декабря, в Ростовской области начнется метель. Днем ожидается образование гололеда, а ночью будет идти дождь в сочетании со снегом, порывы ветра усилятся до 29 метров в секунду.
В такую погоду жителям Ростовской области рекомендуется быть предельно аккуратными на улицах. Пешеходам следует избегать участков тротуаров, покрытых льдом, во избежание травм. А водителям лучше соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами.
Ранее RostovGazeta рассказала, что резкое потепление до +9 градусов придет в Ростов-на-Дону после морозов.