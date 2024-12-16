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Posted 16 декабря, 13:57

Published 16 декабря, 13:57

Modified 16 декабря, 13:59

Updated 16 декабря, 13:59

Донской Минтрас подготовил план по улучшению работы общественного транспорта

Минтранс Ростовской области обещал еще больше поднять зарплаты водителям автобусов

16 декабря 2024, 13:57
Фото: donland.ru. Донской Минтрас подготовил план по улучшению работы общественного транспорта

Донской Минтрас подготовил план по улучшению работы общественного транспорта

По поручению врио губернатора Юрия Слюсаря министерство транспорта Ростовской области разработало план по улучшению работы общественного транспорта. Об этом ведомство рассказало в телеграм-канале.

Сотрудники Минтранса Ростовской области уже начали реализацию плана по улучшению работы общественного транспорта. Регулярные рейды на Привокзальной площади позволяют выявлять незаконных перевозчиков и нарушения запрета на изменение конструкции городского транспорта.

Также в Ростовской области серьезно занялись вопросом нехватки водителей. Уже реализуется программа обучения по специальности «Водитель категории D», а в 2025 году планируется постепенное увеличение зарплат для еще большего привлечения сотрудников.

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Кроме того, решается вопрос об обновлении подвижного состава и о перераспределение автобусов на самых загруженных маршрутках. Это позволит создать более комфортные условия передвижения и сократить очереди из пассажиров на остановках.

Ранее стало известно, что ростовскому перевозчику пришлось потратить 95 миллионов рублей на новые автобусы. На эти средства удалось приобрести пять маршруток.

До этого городской автобус вдребезги разбил остановку в Ростове-на-Дону.

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