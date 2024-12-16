Мокрый снег накрыл трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 16 декабря, 07:46
Published 16 декабря, 07:46
Modified 16 декабря, 07:48
Updated 16 декабря, 07:48
Из сообщения следует, что на М-4 «Дон» по югу Ростовской области, а также в Краснодарском крае в ближайшие сутки прогнозируется мокрый снег с дождем. В компании призвали водителей быть внимательными за рулем, следить за сообщениями на информационных табло, а также соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
Водители при этом сообщают, что в некоторых районах Ростовской области уже выпал снег. Например, в северной части региона. На остальных участках трассы М-4 «Дон» пока идет дождь и наблюдается температура около +1 градуса. Дорога мокрая, но не скользская.
Ранее сообщалось, что большинство районов Ростовской области в ближайшие дни ждут температурные качели, дожди с переходом на мокрый снег и гололедица. Скорость ветра дойдет вплоть до 28 метров в секунду.