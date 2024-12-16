Мокрый снег накрыл трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Из сообщения следует, что на М-4 «Дон» по югу Ростовской области, а также в Краснодарском крае в ближайшие сутки прогнозируется мокрый снег с дождем. В компании призвали водителей быть внимательными за рулем, следить за сообщениями на информационных табло, а также соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.