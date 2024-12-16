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Posted 16 декабря, 07:46

Published 16 декабря, 07:46

Modified 16 декабря, 07:48

Updated 16 декабря, 07:48

Мокрый снег накрыл трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Мокрый снег накрыл трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

16 декабря 2024, 07:46
Фото: 23.mchs.gov.ru. иллюстрация. Мокрый снег накрыл трассу М-4 «Дон» в Ростовской области
В ближайшие сутки на трассе М-4 «Дон в Ростовской области и на Кубани прогнозируется мокрый сне, предупредили в „Автодоре“.

Из сообщения следует, что на М-4 «Дон» по югу Ростовской области, а также в Краснодарском крае в ближайшие сутки прогнозируется мокрый снег с дождем. В компании призвали водителей быть внимательными за рулем, следить за сообщениями на информационных табло, а также соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Водители при этом сообщают, что в некоторых районах Ростовской области уже выпал снег. Например, в северной части региона. На остальных участках трассы М-4 «Дон» пока идет дождь и наблюдается температура около +1 градуса. Дорога мокрая, но не скользская.

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Ранее сообщалось, что большинство районов Ростовской области в ближайшие дни ждут температурные качели, дожди с переходом на мокрый снег и гололедица. Скорость ветра дойдет вплоть до 28 метров в секунду.

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