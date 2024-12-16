Мужчина напал с ножом на школьника и девушку в Ростове. Что известно о маньяке?

Posted 16 декабря, 20:09
Published 16 декабря, 20:09
Modified 16 декабря, 22:07
Updated 16 декабря, 22:07
Нападавшего уже задержали. Им оказался 26-летний Владислав К. Парень работал кальянщиком и был частым клиентом у организаций по микрозаймам. Mash уточняет, что молодой человек успел даже попасть в «черный список» кредиторов, якобы просрочив долги общей суммой порядка 200 тысяч рублей.
Из-за чего Владислав мог наброситься с ножом на незнакомых людей, пока не известно.
Ранее RostovGazeta сообщала о гибели девушки, которая получила не меньше десятка ножевых ударов. Она скончалась в стенах больницы.
Задержание мужчина, напавшего минимум на двоих человек в Ростове подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк.