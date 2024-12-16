rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 20:09

Published 16 декабря, 20:09

Modified 16 декабря, 22:07

Updated 16 декабря, 22:07

Мужчина напал с ножом на школьника и девушку в Ростове. Что известно о маньяке?

Мужчина напал с ножом на школьника и девушку в Ростове. Что известно о маньяке?

16 декабря 2024, 20:09
Фото: 1MI. Мужчина напал с ножом на школьника и девушку в Ростове. Что известно о маньяке?
Сюжет
Нападение мужчины с ножом в Ростове на девушку и подростка. Что известно?
В Ростове-на-Дону 16 декабря мужчина набросился с ножом на девушку и подростка. Кто переполошил весь Северный и что о нем известно, сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

Нападавшего уже задержали. Им оказался 26-летний Владислав К. Парень работал кальянщиком и был частым клиентом у организаций по микрозаймам. Mash уточняет, что молодой человек успел даже попасть в «черный список» кредиторов, якобы просрочив долги общей суммой порядка 200 тысяч рублей.

Задержанный в Ростове мужчина напал с ножом на школьника
Узнать подробнее

Из-за чего Владислав мог наброситься с ножом на незнакомых людей, пока не известно.

Ранее RostovGazeta сообщала о гибели девушки, которая получила не меньше десятка ножевых ударов. Она скончалась в стенах больницы.

Задержание мужчина, напавшего минимум на двоих человек в Ростове подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Читайте также:
В больнице Ростова скончалась девушка, на которую напал незнакомец с ножомШкольники в Краснодаре получили ножевые ранения после конфликта со сверстникомИрина Волк сделала заявление о нападениях на людей в Ростове-на-Дону с ножом
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Погибшие#Нападение#Больница#Криминал#Криминал в Ростове#Нож#Раненые#Маньяк#Нападение мужчины с ножом в Ростове на девушку и подростка. Что известно?
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика