На задержанного в Ростове полковника МВД завели уголовное дело

Posted 16 декабря, 05:51
Published 16 декабря, 05:51
Modified 16 декабря, 06:08
Updated 16 декабря, 06:08
Замначальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ростовской области стал подозреваемым в уголовном деле. Изначально СМИ сообщили о том, что он может стать фигурантом статьи о коррупции. Однако на следующий день 1RND заявил, что дело Сергея Глазырина будут расследовать по другой статье, более мягкой.
Кроме того, СМИ со ссылкой на источник предположило, что Глазырин оказывал влияние на незаконные ларьки в Ростовской области и пытался выбить на них лицензии, чтобы легализовать бизнес.
Как сообщала RostovGazeta, борца с коррупцией задержали несколько дней назад. Дома и в его кабинете на работе прошли обыски.
Следком проверяет на причастность и начальника УЭБиПК Александра Туркина. Недавно правоохранитель подал документы на получение звания генерал-майора.
Информация о задержании, обысках и проверках официально не подтверждена.