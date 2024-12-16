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Posted 16 декабря, 05:51

Published 16 декабря, 05:51

Modified 16 декабря, 06:08

Updated 16 декабря, 06:08

На задержанного в Ростове полковника МВД завели уголовное дело

На задержанного в Ростове полковника МВД завели уголовное дело

16 декабря 2024, 05:51
Фото: 1MI. На задержанного в Ростове полковника МВД завели уголовное дело
Высокопоставленный чиновник из Ростова, задержанный 13 декабря, стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий, сообщает 1RND. Полковник МВД Сергей Глазырин якобы взял под свое крыло незаконные ларьки.

Замначальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ростовской области стал подозреваемым в уголовном деле. Изначально СМИ сообщили о том, что он может стать фигурантом статьи о коррупции. Однако на следующий день 1RND заявил, что дело Сергея Глазырина будут расследовать по другой статье, более мягкой.

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Кроме того, СМИ со ссылкой на источник предположило, что Глазырин оказывал влияние на незаконные ларьки в Ростовской области и пытался выбить на них лицензии, чтобы легализовать бизнес.

Как сообщала RostovGazeta, борца с коррупцией задержали несколько дней назад. Дома и в его кабинете на работе прошли обыски.

Следком проверяет на причастность и начальника УЭБиПК Александра Туркина. Недавно правоохранитель подал документы на получение звания генерал-майора.

Информация о задержании, обысках и проверках официально не подтверждена.

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