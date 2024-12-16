На задержанного в Ростове полковника МВД завели уголовное дело

Замначальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ростовской области стал подозреваемым в уголовном деле. Изначально СМИ сообщили о том, что он может стать фигурантом статьи о коррупции. Однако на следующий день 1RND заявил, что дело Сергея Глазырина будут расследовать по другой статье, более мягкой.