«Нерентабельное строительство»: почему в Ростовской области не хватает парковок

Например, проживающие в домах шестого микрорайона Левенцовки в Ростове не могут найти мест для автомобилей. Горожане жалуются, что ближайшие к домам платные парковки, стоимостью 5-6 тысяч рублей в месяц, забиты. Машины ставить негде. Их оставляют во дворах вторым и третьим рядом. А это может привести к тому, что при возникновении необходимости, ни скорая, ни пожарные не проедут.