Пирожки с лебедой и торт Наполеон: что готовили в Ростове и Нахичевани на Новый год

Готовое тесто нужно раскатать в пласт, но не очень тонко. Нарезать квадратиками со стороной 10 см. Выкладывать начинку от центра чуть ближе к углу. Накрыть свободной стороной, т. е. соединить два противоположных угла, заворачивая по диагонали. Получаются треугольнички. Края защипать. Выложить на противень, предварительно смазанный маслом или застеленный бумагой для выпекания. Сверху смазать желтком. Можно к желтку добавить немного молока или воды. Выпекать до золотистого цвета. В зависимости от температуры духовки это занимает от 30 до 50 минут.