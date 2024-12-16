Почти 2,5 тысяч иностранцев смогут работать в Ростовской области в 2025 году

Всего по России в следующем году разрешения на работу смогут получить 234 тысячи мигрантов. На ЮФО приходится 2,5 тысячи квот на выдачу иностранцам разрешений на работу. Большинство из них выделено на Ростовскую область — 2,3 тысячи квот.