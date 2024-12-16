Почти 2,5 тысяч иностранцев смогут работать в Ростовской области в 2025 году

Posted 16 декабря, 15:59
Published 16 декабря, 15:59
Modified 16 декабря, 16:01
Updated 16 декабря, 16:01
Всего по России в следующем году разрешения на работу смогут получить 234 тысячи мигрантов. На ЮФО приходится 2,5 тысячи квот на выдачу иностранцам разрешений на работу. Большинство из них выделено на Ростовскую область — 2,3 тысячи квот.
Еще 104 разрешения распространяются на Республику Калмыкия, 39 — на Краснодарский край, 36 — на Волгоградскую область, а в Республику Крым и Адыгея смогут отправиться по шесть трудовых мигрантов.
Добавим, что квоты позволят привлечь к работе только тех иностранных граждан, которые приезжают в Россию на основании визы.
Ранее находившегося в Ростовской области мигранта выслали из России на 50 лет.