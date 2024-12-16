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Posted 16 декабря, 15:59

Published 16 декабря, 15:59

Modified 16 декабря, 16:01

Updated 16 декабря, 16:01

Почти 2,5 тысяч мигрантов смогут работать в Ростовскую область в 2025 году

Почти 2,5 тысяч иностранцев смогут работать в Ростовской области в 2025 году

16 декабря 2024, 15:59
Фото: 1MI. Почти 2,5 тысяч мигрантов смогут работать в Ростовскую область в 2025 году
В 2025 году квоту на трудоустройство в Ростовской области смогут получить почти 2,5 тысячи иностранных граждан. Соответствующий приказ опубликовало Минтруда России.

Всего по России в следующем году разрешения на работу смогут получить 234 тысячи мигрантов. На ЮФО приходится 2,5 тысячи квот на выдачу иностранцам разрешений на работу. Большинство из них выделено на Ростовскую область — 2,3 тысячи квот.

Еще 104 разрешения распространяются на Республику Калмыкия, 39 — на Краснодарский край, 36 — на Волгоградскую область, а в Республику Крым и Адыгея смогут отправиться по шесть трудовых мигрантов.

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Добавим, что квоты позволят привлечь к работе только тех иностранных граждан, которые приезжают в Россию на основании визы.

Ранее находившегося в Ростовской области мигранта выслали из России на 50 лет.

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