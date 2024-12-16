Политолог Яхья Фехратович: Запад относится лицемерно к государствам Балкан

— Это хороший вопрос. На данный момент власти говорят, что Сербия войдёт в Европейский Союз только к 2030 году. Но и сейчас есть сомнения, что её туда все-таки возьмут. Наши ведомства много работают, чтобы выполнить все требования, которые представители Европейского Союза требуют от Сербии. В основном этом демократизация законов и прочее. Но думаю, что вопрос и в геополитической ситуации, а не только в том, что официальный Белград смог или не смог исполнить всё, чтобы войти в ЕС. Ведь были в Европе такие государства, что, когда Западу нужно было — их очень быстро приняли в Евросоюз. Например, Болгария и Румыния. Они тогда не исполнили и половину того, что сейчас выполнила Сербия.