Политолог Яхья Фехратович: Запад относится лицемерно к государствам Балкан

Posted 16 декабря, 08:33
Published 16 декабря, 08:33
Modified 16 декабря, 08:35
Updated 16 декабря, 08:35
— Уже много лет в Сербии все говорят о вступлении в Европейский Союз. Что ваша страна должна ещё сделать, чтобы её туда все-таки взяли?
— Это хороший вопрос. На данный момент власти говорят, что Сербия войдёт в Европейский Союз только к 2030 году. Но и сейчас есть сомнения, что её туда все-таки возьмут. Наши ведомства много работают, чтобы выполнить все требования, которые представители Европейского Союза требуют от Сербии. В основном этом демократизация законов и прочее. Но думаю, что вопрос и в геополитической ситуации, а не только в том, что официальный Белград смог или не смог исполнить всё, чтобы войти в ЕС. Ведь были в Европе такие государства, что, когда Западу нужно было — их очень быстро приняли в Евросоюз. Например, Болгария и Румыния. Они тогда не исполнили и половину того, что сейчас выполнила Сербия.
— Может быть, это из-за хорошего отношения с Россией и нежелания вводить санкции?
— Это один из вероятных показателей — да. Это вопрос нейтральности Сербии. Мы не ввели санкции против России. Ведь мы были под санкциями во время Югославии и знаем, что это такое. Санкции против России — это одна из причин, но она не самая важная. Существенная причина, и я это уже могу говорить открыто, — лицемерное отношение западного мира к государствам Балканского полуострова.
И это несмотря на то, что сейчас Сербия стала лидером региона по многим экономическим показателям. В том числе, благодаря международному сотрудничеству. Например, с Китаем и другими государствами. Сейчас сербское государство стало местом, куда приезжают люди, а не откуда уезжают: в том числе из Африки, Азии, Турции и прочее. Посмотрите, как развивается IT-сектор экономики. К нам приезжают люди не только с Балканского полуострова, но и из других стран Европы и из России. И работают, живут здесь. В Сербии сейчас очень много российских граждан — сотни тысяч. Это показатель того, что в данный момент мы являемся центром Балкан и хорошо развиваемся.
— Если так всё хорошо и сейчас, зачем сербские политики стремятся вступить в этот Европейский Союз?
— Хороший вопрос. Но мы меняем, прежде всего, себя, свою страну. Это наше самое важное дело. Наверное, нам нужно то, ради чего мы решаем проблемы в стране, меняемся к лучшему. Сейчас быть государством-членом Европейского Союза — не значит ничего. Взять хотя бы ту же Болгарию. Она получила от Евросоюза преференции, кредиты, но, к сожалению, не использовала их в самом лучшем смысле. Когда Сербия войдет в Европейский Союз, то, надеюсь, будет по-другому. Мы лучше готовы к этому вхождению.
— Вы представляете исторический регион Санджак, где живут и бошняки-мусульмане и православные сербы. Что ЕС даст хорошего именно для вашего региона?
— Хорошего будет много. Исторический регион Санджак формировался еще во время Османской империи. Сейчас он разделен на две части между двумя странами — Сербией и Черногорией. В первую очередь Европейский Союз даст возможность нам развивать пограничное сотрудничество. Чтобы иметь свободное передвижение людей, торговли, культуры и так далее. Для нас важно, что мы имеем пространство для сотрудничества, а не конфликтов. И хотим иметь возможность развивать то, что нас сплачивает. То, что общее для всех на Балканах.
— Возле Санджака находится Косово. Многие политологи говорят, что там снова могут начаться конфликты, если их спровоцировать. Так ли это?
— Мой родной город Нови Пазар граничит с Косово. А именно с городом Косовска-Митровица. Это город, который разделен на сербскую и албанскую части. И у меня есть контакты и с одной, и с другой стороны. Поэтому могу сказать точно: людям, обычным гражданам — и сербам и албанцам — не до каких-то конфликтов. Люди хотят жить нормально в мире. Но, если каким-то большим силам будет нужен конфликт — то да, могут спровоцировать. Об этом говорят и некоторые последние события в Косово. Поэтому возможно, что кому-то нужно создавать такие ситуации, чтобы стравить людей. Надеюсь, этого не произойдёт.