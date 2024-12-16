rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 17:10

Published 16 декабря, 17:10

Modified 16 декабря, 17:12

Updated 16 декабря, 17:12

Полковника ГУ МВД Сергея Глазырина арестовали в Ростове-на-Дону

Полковника ГУ МВД Сергея Глазырина арестовали в Ростове-на-Дону

16 декабря 2024, 17:10
Фото: 1MI. Полковника ГУ МВД Сергея Глазырина арестовали в Ростове-на-Дону
Правоохранительные органы заключили под стражу замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области Сергея Глазырина. Чиновника обвиняют в превышении полномочий, информирует ТАСС.

Известно, что, по мнению следствия, Глазырин организовал незаконную проверку организации, занимающейся строительством инженерно-технических сетей по государственному контракту. Это было необходимо для того, чтобы включить в контрагенты компании, которыми якобы владеют близкие чиновника, пишут СМИ.

По результатам оперативно-разыскных мероприятий следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал Глазырину меру пресечения в виде заключения под стражу.

Главу Минтранса арестовали в Ростове по статье о хранении и сбыте оружия
Узнать подробнее

Напомним, что ранее считалось, что высокопоставленного полицейского задержали в донской столице по подозрению в коррупции.

До этого председатель СУ СКР Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело из-за нарушений прав двух сотен жителей Сальска. Из-за одного человек горожане не могут провести к своим домам свет, воду, газ и другие необходимые для жизни инженерные коммуникации.

Читайте также:
Ростов могут оставить без легендарных шаурмичных на ЦГБ, а у министра нашли кольтИтоги недели: в Ростовской области освободили рабов и арестовали главу ЗерноградаВ Ростовской области нейросеть лишит госслужащих работы, а активисты спасают мозаику
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Арест#Задержание#Замначальник#Превышение должностных полномочий#Превышение полномочий
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика