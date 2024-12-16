Полковника ГУ МВД Сергея Глазырина арестовали в Ростове-на-Дону

Posted 16 декабря, 17:10
Published 16 декабря, 17:10
Modified 16 декабря, 17:12
Updated 16 декабря, 17:12
Известно, что, по мнению следствия, Глазырин организовал незаконную проверку организации, занимающейся строительством инженерно-технических сетей по государственному контракту. Это было необходимо для того, чтобы включить в контрагенты компании, которыми якобы владеют близкие чиновника, пишут СМИ.
По результатам оперативно-разыскных мероприятий следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал Глазырину меру пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, что ранее считалось, что высокопоставленного полицейского задержали в донской столице по подозрению в коррупции.
До этого председатель СУ СКР Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело из-за нарушений прав двух сотен жителей Сальска. Из-за одного человек горожане не могут провести к своим домам свет, воду, газ и другие необходимые для жизни инженерные коммуникации.