Полковника ГУ МВД Сергея Глазырина арестовали в Ростове-на-Дону

До этого председатель СУ СКР Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело из-за нарушений прав двух сотен жителей Сальска. Из-за одного человек горожане не могут провести к своим домам свет, воду, газ и другие необходимые для жизни инженерные коммуникации.