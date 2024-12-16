Потанин рассказал о новой стратегии российского бизнеса

Как подчеркнул руководитель «Норникеля», санкционное давление и курс рубля осложняют ситуацию, и это в свою очередь оказывает влияние на макроэкономическую стабильность. В то же время вызовы, которые стоят перед отечественной экономикой, этим не ограничиваются. Владимир Потанин отметил, что по-прежнему есть сложности с доступом к технологиям и к оборудованию, а это замедляет инвестиционные процессы. Президент «Норникеля» считает, что импортозамещение не может на 100% справиться с такими вызовами, в связи с чем Россия продолжает участвовать в мировых процессах разделения труда.