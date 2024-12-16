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Posted 16 декабря, 06:38

Published 16 декабря, 06:38

Modified 16 декабря, 06:38

Updated 16 декабря, 06:38

Потанин рассказал о новой стратегии российского бизнеса

Потанин рассказал о новой стратегии российского бизнеса

16 декабря 2024, 06:38
Фото: «Норникель».
Президент компании «Норникель» Владимир Потанин считает, что ключевыми темами для обсуждения в деловом сообществе РФ остаются инфляция и ключевая ставка.

Об этом он рассказал в беседе с деловым изданием РБК.

Как подчеркнул руководитель «Норникеля», санкционное давление и курс рубля осложняют ситуацию, и это в свою очередь оказывает влияние на макроэкономическую стабильность. В то же время вызовы, которые стоят перед отечественной экономикой, этим не ограничиваются. Владимир Потанин отметил, что по-прежнему есть сложности с доступом к технологиям и к оборудованию, а это замедляет инвестиционные процессы. Президент «Норникеля» считает, что импортозамещение не может на 100% справиться с такими вызовами, в связи с чем Россия продолжает участвовать в мировых процессах разделения труда.

В то же время Владимир Потанин обратился к российскому бизнесу с призывом продолжать инвестировать, напомнив, что это необходимо делать «терпеливо», посредством «задействования правильных рыночных инструментов», и добавив, что ими еще предстоит «научиться пользоваться».

Президент «Норникеля» подчеркнул: несмотря на корректировку инвестиционной программы, предприятие собирается и дальше развивать стратегию умеренного роста, в процессе укрепляя связи с партнерами из КНР и расширяя внутри страны производство.

«Помимо производства за рубежом мы развиваем производство в России. Например, мы не только сохраняем объем плавильных мощностей в Норильске, но и увеличиваем его за счет расширения Надеждинского металлургического завода. Скорректировав нашу программу и ответив на те вызовы, которые нам указало правительство, мы смогли получить поддержку», — пояснил президент «Норникеля».

Потанин напомнил, что предприятие для получения господдержки выполнило основные задачи — сохранило рабочие места, компетенции и налоговую базу.

В числе приоритетов предприятия — выполнение экологических обязательств. К примеру, на Надеждинском металлургическом заводе реализуется программа по снижению выбросов диоксида серы. Реализуемый в Норильске проект «Чистый воздух» уже дал ощутимые результаты.

Владимир Потанин также подчеркнул, что непростой период для России удается преодолевать во многом благодаря успешной работе бизнеса, показавшего себя в качестве эффективного партнера государства в том, что касается решения социальных и экономических задач.

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