Появились кадры задержания напавшего на школьника и девушку с ножом в Ростове

Posted 16 декабря, 19:29
Published 16 декабря, 19:29
Modified 16 декабря, 22:08
Updated 16 декабря, 22:08
Сразу несколько жутких ЧП случились днем 16 декабря. По информации в telegram-каналах, за сутки мужчина напал с ножом на нескольких человек в северной части города. В подтверждение опубликованы видео с камер.
На них видно, как неизвестный заходит за людьми в подъезд и начинает наносить удар за ударом. Одной из жертв якобы стала девушка, второй — школьник.
К вечеру того же дня подозреваемого задержали. Если дело дойдет до суда и его вину докажут, ростовчанину может грозить реальный срок в колонии.
Позднее информации подтвердили в МВД России.
«В Ростове-на-Дону мои коллеги по горячим следам задержали мужчину, нападавшего с ножом на местных жителей. Число пострадавших уточняется», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.