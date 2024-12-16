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Posted 16 декабря, 19:29

Published 16 декабря, 19:29

Modified 16 декабря, 22:08

Updated 16 декабря, 22:08

Появилось видео задержания мужчины, напавшего на школьника и девушку в Ростове

Появились кадры задержания напавшего на школьника и девушку с ножом в Ростове

16 декабря 2024, 19:29
Фото: 1MI. Появилось видео задержания мужчины, напавшего на школьника и девушку в Ростове
Сюжет
Нападение мужчины с ножом в Ростове на девушку и подростка. Что известно?
В соцсетях появились кадры задержания мужчины, набросившегося с ножом на школьника и девушку в Ростове-на-Дону. Правоохранители схватили подозреваемого в подъезде одного из домов.

Сразу несколько жутких ЧП случились днем 16 декабря. По информации в telegram-каналах, за сутки мужчина напал с ножом на нескольких человек в северной части города. В подтверждение опубликованы видео с камер.

Видео: соцсети. Появилось видео задержания мужчины, напавшего на школьника и девушку в Ростове
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На них видно, как неизвестный заходит за людьми в подъезд и начинает наносить удар за ударом. Одной из жертв якобы стала девушка, второй — школьник.

К вечеру того же дня подозреваемого задержали. Если дело дойдет до суда и его вину докажут, ростовчанину может грозить реальный срок в колонии.

Позднее информации подтвердили в МВД России.

«В Ростове-на-Дону мои коллеги по горячим следам задержали мужчину, нападавшего с ножом на местных жителей. Число пострадавших уточняется», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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