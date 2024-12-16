Появилось видео за минуту до нападения маньяка на подростка в Ростове

Posted 16 декабря, 20:34
Published 16 декабря, 20:34
Modified 16 декабря, 22:07
Updated 16 декабря, 22:07
Издание сообщает, что маньяк напал на нескольких девушек в Ростове-на-Дону с ножом. Как пишет источник, мужчина встретил подростка у одного из подъездов на Северном. Он спросил: «Какой этаж?» и после этого зашел внутрь вместе с юношей. Подойдя к лифту маньяк достал нож и напал с ним на мальчика, несколько раз ударив его в шею. Жертву спасли только наушники, которые были на нем, он сумел дать отпор и вынудил нападавшего сбежать.
До этого сообщалось, что этот мужчина с ножом напал на девушку на улице Венеры и нанес ей не менее 10 ранений. От полученных травм она скончалась в больнице.
О задержании неадекватного ростовчанина сообщила представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, информация о количестве жертв уточняется.