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Posted 16 декабря, 20:34

Published 16 декабря, 20:34

Modified 16 декабря, 22:07

Updated 16 декабря, 22:07

Появилось видео за минуту до нападения маньяка на подростка в Ростове

Появилось видео за минуту до нападения маньяка на подростка в Ростове

16 декабря 2024, 20:34
Фото: Видео don_mash. rostovgazeta.ru.
Сюжет
Нападение мужчины с ножом в Ростове на девушку и подростка. Что известно?
Кроме девушек, неадекватный мужчина с ножом напал еще и на подростка в Ростове-на-Дону, пишет Лента.ру со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Издание сообщает, что маньяк напал на нескольких девушек в Ростове-на-Дону с ножом. Как пишет источник, мужчина встретил подростка у одного из подъездов на Северном. Он спросил: «Какой этаж?» и после этого зашел внутрь вместе с юношей. Подойдя к лифту маньяк достал нож и напал с ним на мальчика, несколько раз ударив его в шею. Жертву спасли только наушники, которые были на нем, он сумел дать отпор и вынудил нападавшего сбежать.

До этого сообщалось, что этот мужчина с ножом напал на девушку на улице Венеры и нанес ей не менее 10 ранений. От полученных травм она скончалась в больнице.

О задержании неадекватного ростовчанина сообщила представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, информация о количестве жертв уточняется.

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