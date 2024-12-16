Президент Путин помиловал одного из 14 осужденных из Ростовской области

Добавим, что всего за 2024 года глава государства помиловал пять осужденных из Ростовской области. А всего за год к президенту страны с ходатайством о помиловании обратились 67 человек. В целом комиссией было изучено и обработано порядка 4,5 тысячи документов, направляемых учреждениями исполнения наказаний, самими осужденными, а также их родственниками и организациями, поддержавшими ходатайства. Положительные заключения были даны в отношении 14 человек.