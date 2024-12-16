Президент Путин помиловал одного из 14 осужденных из Ростовской области

Posted 16 декабря, 12:23
Published 16 декабря, 12:23
Modified 16 декабря, 13:25
Updated 16 декабря, 13:25
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин и направил в адрес врио главы региона Юрия Слюсаря. В документе сообщается об освобождении от назначенного наказания жителя Тарасовского района Ростовской области и снятии с него судимости.
Известно, что мужчина был судим впервые и отбывал наказание, не связанное с лишением свободы. Также он уплатил уголовный штраф и принимал активное участие в общественной жизни своего поселения. Кроме того, уголовно-исполнительная инспекция и местная администрация дали осужденному положительную характеристику.
Добавим, что всего за 2024 года глава государства помиловал пять осужденных из Ростовской области. А всего за год к президенту страны с ходатайством о помиловании обратились 67 человек. В целом комиссией было изучено и обработано порядка 4,5 тысячи документов, направляемых учреждениями исполнения наказаний, самими осужденными, а также их родственниками и организациями, поддержавшими ходатайства. Положительные заключения были даны в отношении 14 человек.
До этого мать пропавшей в Дагестане спортсменки Анны Цомартовой из Ростова-на-Дону попросила защиты у президента России. Женщина записала видеообращение, которое могут рассмотреть на прямой линии с Владимиром Путиным.
Ранее стало известно, что заключенные в Ростовской области чаще других жалуются на отказы в УДО.