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Posted 16 декабря, 12:23

Published 16 декабря, 12:23

Modified 16 декабря, 13:25

Updated 16 декабря, 13:25

Президент Путин помиловал осужденного из Ростовской области

Президент Путин помиловал одного из 14 осужденных из Ростовской области

16 декабря 2024, 12:23
Фото: 1MI. Президент Путин помиловал осужденного из Ростовской области
Президент Владимир Путин, помиловал осужденного за преступление жителя Ростовской области, освободив его от назначенного наказания. Об этом рассказала пресс-служба правительства региона.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин и направил в адрес врио главы региона Юрия Слюсаря. В документе сообщается об освобождении от назначенного наказания жителя Тарасовского района Ростовской области и снятии с него судимости.

Известно, что мужчина был судим впервые и отбывал наказание, не связанное с лишением свободы. Также он уплатил уголовный штраф и принимал активное участие в общественной жизни своего поселения. Кроме того, уголовно-исполнительная инспекция и местная администрация дали осужденному положительную характеристику.

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Добавим, что всего за 2024 года глава государства помиловал пять осужденных из Ростовской области. А всего за год к президенту страны с ходатайством о помиловании обратились 67 человек. В целом комиссией было изучено и обработано порядка 4,5 тысячи документов, направляемых учреждениями исполнения наказаний, самими осужденными, а также их родственниками и организациями, поддержавшими ходатайства. Положительные заключения были даны в отношении 14 человек.

До этого мать пропавшей в Дагестане спортсменки Анны Цомартовой из Ростова-на-Дону попросила защиты у президента России. Женщина записала видеообращение, которое могут рассмотреть на прямой линии с Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что заключенные в Ростовской области чаще других жалуются на отказы в УДО.

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