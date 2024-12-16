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Posted 16 декабря, 08:34

Published 16 декабря, 08:34

Modified 16 декабря, 08:38

Updated 16 декабря, 08:38

«Придется выкручиваться»: что будет с ценами на жилье в Ростове в Новом году

«Придется выкручиваться»: что будет с ценами на жилье в Ростове в Новом году

16 декабря 2024, 08:34
Фото: rostovgazeta.ru. «Придется выкручиваться»: что будет с ценами на жилье в Ростове в Новом году

Риелтор рассказала, что будет с ценами на жилье в Ростове в Новом году

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Эксклюзив
Что будет с рынком недвижимости в Ростове, и как изменятся цены на квартиры в Новом году никто спрогнозировать сейчас не может. Пока обсуждается много версий. Но все они кардинально разные — и хорошие, и плохие, сообщила RostovGazeta риелтор Елена Загоренко.

Напомним, что ЦБ повысил ключевую ставку до 21%, поэтому покупка жилья под высокий процент ипотеки сегодня застопорилась в Ростове.

По словам риелтора, самым реалистичным сценарием в новом году может стать то, что застройщики начнут сами разрабатывать и предоставлять покупателям квартир программы рассрочек. И такие примеры, как отмечает собеседница, уже сегодня реализуются в донской столице.

«Один из застройщиков Ростова предлагает такую схему — человек платит первоначальный взнос и на протяжении нескольких лет оплачивает по 20 тысяч рублей ежемесячно. А потом перейдет на обычный платеж. Но здесь речь идет об ипотеке. Думаю, что с нового года застройщики будут разрабатывать подобные рассрочки, чтобы люди могли покупать жилье», — полагает Елена Загоренко.

Что касается реализации «правильной ипотеки», то оформить ее в новом году, скорее всего, уже не удастся.

«Поменяются законы, правила, и, вероятно, это невозможно будет сделать чисто технически», — уточняет собеседница.
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Что касается реализации «правильной ипотеки», то оформить ее в Новом году, скорее всего, уже не удастся.Что касается реализации «правильной ипотеки», то оформить ее в Новом году, скорее всего, уже не удастся.
Что касается реализации «правильной ипотеки», то оформить ее в Новом году, скорее всего, уже не удастся.. Фото: 1MI

Не прижилась в Ростове, по словам риелтора, и практика «ипотечных доноров». Оказалось, что найти такого донора совсем не просто. Одни уже воспользовались своим шансом и приобрели квартиру в ипотеку после декабря 2023 года, у других появились проблемы, а третьи попросту не хотят.

Тем не менее риелтор уверена, что на рынке недвижимости Ростова в Новом году обязательно появятся новые продукты, которые приведут к повышению покупательского спроса.

«Мы же крепки духом и адаптируемся под любые условия. Наверняка банки и застройщики придумают новые программы для покупателей. Как говорится, придется выкручиваться», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что минимальные ставки по ипотеке взлетели в Ростове до 28,1%.

Минимальные ставки по ипотеке взлетели до 28,1%. Чего ждать на рынке жилья?
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