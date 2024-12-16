«Придется выкручиваться»: что будет с ценами на жилье в Ростове в Новом году

Риелтор рассказала, что будет с ценами на жилье в Ростове в Новом году

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Что будет с рынком недвижимости в Ростове, и как изменятся цены на квартиры в Новом году никто спрогнозировать сейчас не может. Пока обсуждается много версий. Но все они кардинально разные — и хорошие, и плохие, сообщила RostovGazeta риелтор Елена Загоренко.