«Придется выкручиваться»: что будет с ценами на жилье в Ростове в Новом году

Posted 16 декабря, 08:34
Published 16 декабря, 08:34
Modified 16 декабря, 08:38
Updated 16 декабря, 08:38
Напомним, что ЦБ повысил ключевую ставку до 21%, поэтому покупка жилья под высокий процент ипотеки сегодня застопорилась в Ростове.
По словам риелтора, самым реалистичным сценарием в новом году может стать то, что застройщики начнут сами разрабатывать и предоставлять покупателям квартир программы рассрочек. И такие примеры, как отмечает собеседница, уже сегодня реализуются в донской столице.
«Один из застройщиков Ростова предлагает такую схему — человек платит первоначальный взнос и на протяжении нескольких лет оплачивает по 20 тысяч рублей ежемесячно. А потом перейдет на обычный платеж. Но здесь речь идет об ипотеке. Думаю, что с нового года застройщики будут разрабатывать подобные рассрочки, чтобы люди могли покупать жилье», — полагает Елена Загоренко.
Что касается реализации «правильной ипотеки», то оформить ее в новом году, скорее всего, уже не удастся.
«Поменяются законы, правила, и, вероятно, это невозможно будет сделать чисто технически», — уточняет собеседница.
Не прижилась в Ростове, по словам риелтора, и практика «ипотечных доноров». Оказалось, что найти такого донора совсем не просто. Одни уже воспользовались своим шансом и приобрели квартиру в ипотеку после декабря 2023 года, у других появились проблемы, а третьи попросту не хотят.
Тем не менее риелтор уверена, что на рынке недвижимости Ростова в Новом году обязательно появятся новые продукты, которые приведут к повышению покупательского спроса.
«Мы же крепки духом и адаптируемся под любые условия. Наверняка банки и застройщики придумают новые программы для покупателей. Как говорится, придется выкручиваться», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что минимальные ставки по ипотеке взлетели в Ростове до 28,1%.