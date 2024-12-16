Путин отметил вклад «Единой России» в оказание помощи участникам СВО

Posted 16 декабря, 07:33
Published 16 декабря, 07:33
Modified 16 декабря, 07:33
Updated 16 декабря, 07:33
Президент страны Владимир Путин, открывая пленарное заседание, отметил важность роли партии как лидера, действующего в интересах государства, особенно в поддержке фронтовиков и участников специальной военной операции (СВО). Об этом пишет mkset.ru.
Одним из приоритетных направлений станет системная помощь бойцам и их семьям. В народную программу дополнительно включены 13 новых положений, направленных на профессиональную переподготовку, медицинскую реабилитацию и социальную интеграцию участников СВО.
Владимир Путин подчеркнул, что с самого начала специальной военной операции «Единая Россия» оказывает помощь бойцам: инициирует важные законодательные проекты для обеспечения правовых и социальных гарантий для героев и их семей; содействует восстановлению освобожденных территорий; организует сбор и доставку всего необходимого для мирного населения, а также активно поддерживает ветеранов, вернувшихся из зоны конфликта, помогая им реализовать себя в гражданской и политической сферах.
Президент подчеркнул важность формирования квалифицированных и надежных кадров. В этом свете федеральный проект «Время героев» будет развиваться на уровне регионов. Участники спецоперации, удостоенные звания Героя России, вошли в состав высшего и генерального советов партии.
Председатель партии Дмитрий Медведев также сообщил о расширении народной программы 39 новыми инициативами, которые затрагивают социальные вопросы, строительство образовательных учреждений, благоустройство населенных пунктов и поддержку материнства. Теперь в программе 389 положений. Он поручил подготовить публичный отчет по народной программе и завершить ее выполнение в следующем году.
Кроме того, он отметил, что партия уже активно готовится к выборам 2026 года.
«Мы должны повысить качество агитационно-пропагандистской работы. Подготовить партийных спикеров, которые будут напрямую работать с избирателями, выступать перед разной аудиторией, молодёжью, зрелыми людьми», — указал Медведев.
Владимир Якушев, избранный секретарем генерального совета на данном съезде, назвал задачи, определенные президентом, ключевыми, сообщает сайт ER.RU.
«Это наша программа в действии на ближайшую перспективу. Мы должны стремиться к тому, чтобы за нас голосовали не только из-за того, что мы — партия власти, а потому, что мы — партия людей», — сказал он.
Напомним, что следующий год объявлен Годом муниципального депутата. Партия намерена продолжать взаимодействие с гражданами через первичные отделения.