Путин отметил вклад «Единой России» в оказание помощи участникам СВО

Владимир Путин подчеркнул, что с самого начала специальной военной операции «Единая Россия» оказывает помощь бойцам: инициирует важные законодательные проекты для обеспечения правовых и социальных гарантий для героев и их семей; содействует восстановлению освобожденных территорий; организует сбор и доставку всего необходимого для мирного населения, а также активно поддерживает ветеранов, вернувшихся из зоны конфликта, помогая им реализовать себя в гражданской и политической сферах.