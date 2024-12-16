«Ростелеком» модернизировал систему охлаждения для крупнейшего электродного завода

Новые охладительные башни позволяют избежать простоя во время технического обслуживания: его можно выполнять без остановки градирен. Они имеют больший по сравнению с обычными градирнями межремонтный интервал и особую конструкцию поперечно-точного типа, которая обеспечивает максимальное охлаждение оборудования и работает без перебоев круглый год. Кроме этого, градирни защищены комбинированными экранами от расплескивания воды и обледенения в зимний период. Защитные панели не пропускают внутрь башни мусор и солнечный свет, поэтому требуется меньше химических реагентов для очистки конструкции. В числе преимуществ решения, внедренного «Ростелекомом» на предприятии «Эл 6 Новочеркасск», экономия электроэнергии на работе насосного оборудования. За пять лет завод сэкономит 196 млн кВт, что составит 590 млн рублей.